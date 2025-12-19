Evlilik yıldönümünde bacaklarını kaybetmişti! Tır şoförünün akılalmaz savunması pes dedirtti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yer alan TAG Otoyolu’nun Aslan Tüneli çıkışında 26 Temmuz günü iddiaya göre Mehmet Acet’in kullandığı TIR arızalandı. Acet, arızayı gidermek için araçtan indiği sırada TIR hareket etti. Sürücüsü olmayan tır, park halindeki motosikletler ile oto kurtarıcıya çarparak önüne kattığı araçları yaklaşık 500 metre sürükledikten sonra durdu.

Belediye işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonunun altında kalarak can verdi

2 BACAĞINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Mehmet Mesut Karslıoğlu yaşamını yitirirken kazanın öncesinde kendi motosikletlerinden inen ve yol kenarında bekleyen İrem Karatutlu ile Ali Demirci de yaralandı. Eşi Kadir Karatutlu ile birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamadan dönerken TIR’ın altında kalarak ağır yaralanan fitness eğitmeni İrem Karatutlu’nun iki bacağı kaldırıldığı hastanede ampute edildi.

“BU OLAYIN OLMASINI İSTEMEZDİM”

Kazanın ardından “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen TIR sürücüsü Mehmet Acet ilk kez hakim karşısına çıktı. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katılırken, Mehmet Acet tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı.

Acet, yaptığı savunmasında tünele girdiğinde aracında arıza meydana geldiğini ve kendi imkanlarıyla arızayı giderdikten sonra yoluna devam ettiğini ifade etti. Tırın tekrar arızalandığını ifade eden Acet, “Hava hortumu kaçırıyordu, bu nedenle arıza veriyordu. Ben de tamirci ile iletişime geçtim. Tamirci de arabayı bir kenara çekmemi söyledi. Aracım yakın zamanda benzer bir arıza vermemişti, bir parça değişikliği yaptırmadım değiştirdiklerim sadece hava hortumlarıydı. Araçtan inerken güvenlik amaçlı olarak dörtlü lambaları açtım. TIR’da el freni yoktur, imdat freni vardır. Sadece o olduğu için onu kullandım. İlk durduğumda araçtaki arızayı giderdim. İkinci durmamda ayağımı yere bastığım an yere düştüm. Ayrıca arıza fren sistemiyle alakalıydı. Bu olayın olmasını kesinlikle istemezdim. Arızadan kaynaklı durduğumda dubaları ve reflektörleri güvenlik önlemi almak amacıyla çıkartırken düştüm, o esnada kolum da kırıldı. Bu noktada uzman hekimden fizyoterapist almam söylendi. Suçsuzum, tahliyemiz ve beraatimi talep ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“DURACAĞINI DÜŞÜNDÜM AMA DURMADI”

Yaşanan kazada, aracında hasar meydana gelen ve bu nedenle şikayetçi olduğunu belirten Uğur G. ise yolda çanta gördüğünü ve bu nedenle yardım amaçlı durmak için emniyet şeridinde durduğunu ifade etti ve “Rahmetli olan kişi yukarıya doğru yürüyordu ve ben de ona çantayı gördüğümü söyledim. Sonra kendi arabama yönelirken bir ses duydum. TIR, beton bariyerlere vurmuş, kıvılcım atarak geliyordu. Ben duracağını düşündüm ama durmadı” ifadelerini kullandı.

“BAĞIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTIK”

Kazaya tanık olan Duran K. ise tünel çıkışında motosikletlilerin uyarıcı mahiyetinde el işareti yaptıklarını görünce durduklarını kaydetti ve “Bu esnada TIR’ın geldiğini gördük. Biz de TIR’ın arkamıza yanaşacağını düşündük. En sağdan duvara sürte sürte geliyordu. Biz durmasını beliyorduk, 100 metre kala TIR’ın içinde kimsenin olmadığını anladık. Biz o anda bağırıp kaçmaya çalıştık” dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Acet’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.