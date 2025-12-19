Malatya'da tren kazası: İşe gitmeye çalışan genç hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede stajyer olarak görev yapan Buğrahan Sağdıç, sabah işe gitmek üzere yolun karşısına geçmek için tren raylarını kullanmak istedi. Bu sırada Elazığ istikametinden gelen bir yük treni genç adama çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, trenin altında kalan 18 yaşındaki Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından trenin altından çıkarılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak

MAKİNİST GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan feci kazanın ardından yük treninin makinisti, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.