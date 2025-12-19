DEM Partili Çandar'dan Leyla Zana özrü

Yayınlanma:
Somaspor-Bursaspor maçında Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlarına tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis kürsüsünden tüm Bursalılar adına özür diledi. Çandar, yaptığı konuşmada iktidar temsilcilerinin ve özellikle kadın milletvekillerinin bu saldırıya karşı sessiz kalmasını eleştirdi.

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarının devam ettiği bir dönemde, tribünlerde Leyla Zana’nın hedef alınması siyasetin gündemine oturdu. Somaspor ile deplasmanda karşılaşan Bursaspor taraftarlarının toplu halde Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahürat yapması üzerine DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM’de söz alarak sert açıklamalarda bulundu.

"EN BAŞTA KADIN MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERMELİYDİ"

Kürsüde yaptığı konuşmada iktidar temsilcilerinin ve özellikle kadın milletvekillerinin bu saldırıya karşı sessiz kalmasını eleştiren Çandar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Leyla Zana için iktidar temsilcilerinden bir tepki gelmesini beklerdik. Bursa’da bir grup kendini bilmez ırkçının hakaretlerine karşı en başta öncelikle siz kadın milletvekillerinin bu kürsüden çıkıp iki çift laf etmesini beklerdik, etmeliydiniz, hala da etmelisiniz."

Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdillik"Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdillik"

"700 YILLIK BURSALI OLARAK ÖZÜR DİLİYORUM"

Kendisinin de aslen Bursalı olduğunu ve ailesinin köklerinin şehirde yüzyıllar öncesine dayandığını vurgulayan Çandar, taraftarların tutumunun kenti temsil etmediğini ifade etti. Çandar, "Ben nüfus kütüğü Bursa’da olan, aile kökeni 700 yıl geriye giden bir insan olarak; Leyla Zana’dan tüm Bursa namına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
AKP'li belediyeye operasyonun iddianamesinden çıktı! Whatsapp'ı silmişler
AKP'li belediyeye operasyonun iddianamesinden çıktı! Whatsapp'ı silmişler
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
Depremde yıkıldı: Müteahhitleri iyi hal indirimi aldı
Depremde yıkıldı: Müteahhitleri iyi hal indirimi aldı