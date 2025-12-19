DEM Partili Çandar'dan Leyla Zana özrü

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarının devam ettiği bir dönemde, tribünlerde Leyla Zana’nın hedef alınması siyasetin gündemine oturdu. Somaspor ile deplasmanda karşılaşan Bursaspor taraftarlarının toplu halde Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahürat yapması üzerine DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM’de söz alarak sert açıklamalarda bulundu.

"EN BAŞTA KADIN MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERMELİYDİ"

Kürsüde yaptığı konuşmada iktidar temsilcilerinin ve özellikle kadın milletvekillerinin bu saldırıya karşı sessiz kalmasını eleştiren Çandar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Leyla Zana için iktidar temsilcilerinden bir tepki gelmesini beklerdik. Bursa’da bir grup kendini bilmez ırkçının hakaretlerine karşı en başta öncelikle siz kadın milletvekillerinin bu kürsüden çıkıp iki çift laf etmesini beklerdik, etmeliydiniz, hala da etmelisiniz."

Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdillik"

"700 YILLIK BURSALI OLARAK ÖZÜR DİLİYORUM"

Kendisinin de aslen Bursalı olduğunu ve ailesinin köklerinin şehirde yüzyıllar öncesine dayandığını vurgulayan Çandar, taraftarların tutumunun kenti temsil etmediğini ifade etti. Çandar, "Ben nüfus kütüğü Bursa’da olan, aile kökeni 700 yıl geriye giden bir insan olarak; Leyla Zana’dan tüm Bursa namına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.