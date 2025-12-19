Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdilik"

İmralı Süreci'nde Meclis'te kurulan komisyonun dinleme faaliyetlerini bitirmesinin ardından partilerin raporlarını teslim etme süreci devam ediyor. Süreç bir yandan bu gelişmeler ile ilerlerken son günlerde tribünlerde Leyla Zana'nın doğrudan hedef alınması dikkat çekti.

Leyla Zana'ya küfre Bursaspor başkanının babası eski bakan Çelik'ten de tepki

Somaspor-Bursaspor maçında deplasmandaki Bursaspor taraftarları maçta 3-0 öndeyken toplu şekilde Leyla Zana hakkında küfürlü tezahürat yapmaya başladı. Sosyal medyada yayılan video siyasilerden sert tepki topladı.

Adalet Bakanı'ndan Leyla Zana açıklaması: Gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında incelemelerin başlatıldığını açıklamıştı.

Bursaspor-Somaspor maçı: Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki yağdı

Bursaspor taraftarlarının ardından aynı kötü görüntüler bu defa Ankaragücü tribünlerinden geldi. Bursaspor taraftarlarının ardından aynı tezahüratın Ankaragücü taraftarları tarafından kullanılmasına Bülent Arınç'tan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yapan Arınç, sürecin birileri tarafından sabote edilmek istendiğini ve bunun ardında organize bir art niyet aramamanın safdillik olduğunu kaydetti.

Arınç'ın açıklaması şu şekilde:

Son günlerde Soma’da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun ve ardından da Ankaragücü taraftarlarından bir grubun ağza alınmayacak ifadeler kullanarak Sayın Zana’yı hedef aldığı görüntüleri bu ‘tezahüratı’ yapanlar adına utanarak izledim. Kadın bir siyasetçiye karşı takınılan bu tavrı en üst perdeden lanetliyorum.

Bugün adına millî dayanışma, kardeşlik ve demokrasi denilerek yürütülen süreç belli ki bazı kesimleri oldukça rahatsız etmekte ve yine belli ki birileri bu süreci sabote etmek istiyor. Çünkü Manisa’da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun bu şekilde ifadeler kullanılmasının ardında organize bir art niyet aramamak biraz safdillik olacaktır. Bu konuda Adalet Bakanlığımız üzerine düşeni yapmalı, sorumluları ve bu çirkin tezahüratları sosyal medyada yayanları tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da bu gibi fiiller tanımlanmış ve suç olarak nitelendirilmiştir. Bu kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu da düzenleyici kurum olarak gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamalı ve sürecin takipçisi olmalıdır.

Konu hakkında Bursaspor Başkanının da bir açıklaması olmuş; okudum ve maalesef üzüldüm. Onlardan beklenen çok daha net bir şekilde böyle bir eylemin karşısında durmak ve buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktır.