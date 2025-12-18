Bursaspor-Somaspor maçı: Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki yağdı

Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada bir Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulundu. Söz konusu videonun sosyal medyada yayılmasının ve milyonlarca kullanıcının önüne düşmesinin ardından yapılan paylaşımlarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adalet Bakanlığı göreve çağrıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Zana'yı hedef alan tezahüratın ardından konu hakkında kulüp yönetimi, taraftar grubu ve TFF'den konu hakkında herhangi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Sosyal medyada Zana için destek paylaşımları ve siyasilerden tepkiler yer aldı.

AMEDSPOR TESİSLERİNE ZANA PANKARTI

Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratlar, Amedspor binasına Leyla Zana posteri asılarak protesto edildi.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ GÖSTEREN BULDAN'A TEPKİ

DEM Partili milletvekili ve partinin İmralı Heyeti'nde yer alan isimlerden Pervin Buldan'ın sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımına İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tepki gösterdi.

Türkoğlu, Buldan'a yönelik tepkisinde 'küfür de hakaret de olmasın!' dedi ancak sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Pervin Hanım! Büyük Bursaspor taraftarına laf söyleyecek en son kişi bile değilsin! Küfür de hakaret de olmasın! İyi güzel de bunu; her gün bebek katili İmralı canisini kutsayıp, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne hakaretten vaz geçmeyen.. En son, “Suriye’de kazanılan statü Türkiye’de de kazanılacak!” diyerek, aklı sıra, Türk’ün de Kürdün de bin yıllık yurdunu böleceğini ilan eden sen mi söylüyorsun! Amed tribünlerinden yükselen bölücü sloganları kınamadan da; bir daha o zehirli dilini sakın ola ki Bursaspor’a değdirme! Naçizane tavsiyemdir!

SİYASİLERİN TEPKİLERİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

Leyla Zana’nın avukatlığını yapmış, Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanı olarak açıkça ifade ediyorum: Leyla Zana, halkımızın onurudur. CHP Diyarbakır Milletvekili olarak da şunu söylüyorum; Her türlü ırkçılığınıza, nefret söyleminize karşı Türkiye’de barışı, dostluğu savunmak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu:

Bursa’da oynanan bir futbol müsabakasında bazı taraftarların Leyla Zana’ya yönelik hakaret içeren söylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır. Bu nedenle, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan ayrıştırıcı hareket ve söylemlerden herkesin özenle kaçınması gerekmektedir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara kapılmadan sağduyuyla hareket etmeye ve farkında olmadan bu tür girişimlere alet olmamaya davet ediyorum.

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan:

Küfürle, hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana’ya yönelik bu dili reddediyoruz. Spor, düşmanlık değil saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyden önce gelir.

Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş:

Leyla Zana’ya edilen küfürler bugüne kadar kadınlara, Kürtlere karşı işlenen suçlarda uygulanan cezasızlık politikalarının sonucudur. Kadınlara ve Kürtlere küfür edilen bir stadyumda asıl suç, susan yöneticilerdedir. TFF ve Bursaspor yönetimi görevini yapmıyor. TFF ve Bursaspor yönetimini göreve davet ediyoruz. Irkçılığa ve nefret suçuna göz yumanlar da suçu işleyenler kadar sorumludur. Spor sahaları nefretin, ırkçılığın değil, ortak yaşamın alanı olmalıdır

Diyarbakır Barosu: