Leyla Zana'ya küfre Bursaspor başkanının babası eski bakan Çelik'ten de tepki

Somaspor-Bursaspor maçında Bursasporlu taraftarlar tarafından Leyla Zana'ya toplu şekilde edilen küfür siyaset dünyasından da hayli tepki topladı.

Bursaspor-Somaspor maçı: Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki yağdı

BURSASPOR BAŞKANI: KISA SÜRELİ TEKRARLANMAYAN TEZAHÜRAT

Siyaset dünyasının da Zana'ya edilen küfürlerin ardından tepki gösterilmesi ile Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Çelik yaptığı açıklamada küfürlü tezahürat için 'kısa ve tekrarlanmayan' açıklamasını yaptı.

Değerli Bursasporlular ve saygıdeğer kamuoyu;



Dün deplasmanda oynadığımız müsabaka esnasında kısa süreli olan ve tekrarlanmayan bir tezahürat hakkında, bugün belirli çevreler tarafından farklı ve gizli ajandaların ürünü olduğu ortada olan bazı açıklamalar yapıldığını üzülerek… — Enes Çelik (@EnsCelik16) December 17, 2025

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı da konu hakkında bir açıklama yaparak, "Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

KULÜP BAŞKANININ BABASI MİLLETVEKİLİ FARUK ÇELİK DE KÜFRE TEPKİ GÖSTERDİ

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in babası, eski bakan ve şu anda milletvekili olan Faruk Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Zana'ya yapılan küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

Milletvekili Çelik, Bursasporlu taraftarların yaptığı küfürlü tezahüratın yanlış ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Çelik'in açıklaması şu şekilde oldu:

Spor; dili, kimliği, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun insanları aynı tribünde, aynı heyecanda buluşturan; sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren evrensel bir değerdir.

Futbol da bu yönüyle rekabetin ötesinde, birleştirici bir güçtür ve asla ayrıştırmanın, ötekileştirmenin aracı olmamalıdır.

Bu çerçevede, Bursaspor’un Soma’da oynadığı deplasman maçında tribünlerden yükselen Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahürat yanlıştır ve kabul edilemez. Bu tür ifadeleri doğru bulmadığımı açıkça ifade ediyorum. Bu, müsamaha gösterilecek bir durum değildir.

Ancak bu tür olayları körüklemek de son derece yanlıştır.

Öte yandan, söz konusu tezahürat üzerinden Bursaspor taraftarına yönelik ağır ithamlarda kabul edilemezdir.

Unutulmamalıdır ki tribünlerin kendine özgü dinamikleri vardır. Zaman zaman refleksleri, tepkileri ve enerjileri istenmeyen yöne evrilebilir. Ancak buradan her zaman düşmanlık üretmek doğru değildir. Doğru olan; yanlış ve hatalı söylemlerin karşısında durmak ve bu tür hataların tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Sevgili Bursaspor taraftarları;

Süper Lig yürüyüşümüz emin adımlarla devam ederken, sizleri bu tür konularda daha duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Bursaspor üzerinden, vatandaşlarımız arasında düşmanlık ve ayrıştırma yaratılmak istendiğinin farkındayım. Takımımızı içine düşürüldüğü mali ve sportif çıkmazdan nasıl birlikte çıkardıysak, bu oyunu da yine birlikte bozacağız.

Kimse endişe etmesin.