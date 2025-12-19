Adalet Bakanı'ndan Leyla Zana açıklaması: Gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor

Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulundu.

Video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Söz konusu videoya tepkiler artarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adalet Bakanlığı göreve çağrıldı.

Bursaspor-Somaspor maçı: Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki yağdı

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin açıklamada bulundu.

Tunç, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını istediklerini ve bu sürece zarar gelmemesi için herkesin sorunlu davranması gerektiğini belirtti.

Tunç, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"YETKİLİLER BU KONU ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Dayanışmamızı daha da kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir. Asla ayrıştırmanın sebebi olmamalı, ötekileştirmenin aracı hâline getirilmemelidir. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz.

Bu sürece zarar verecek herhangi bir tutum ve davranışın olmamasını arzu ediyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması, ülkemizin ve milletimizin menfaatine olacaktır.

Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken genelleme yapmamak gerekir. Aksi hâlde bu da sürece zarar veren bir durum olur.

Hepimiz bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için sorumlu davranmak zorundayız.

Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor."