Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı

Ortahisar Belediyesi’nin seyyar çay aracı, kentin işlek noktalarında ücretsiz hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda "Çaylar Bizden" sloganıyla başlatılan ücretsiz çay ve kek ikramı uygulaması, Trabzon’un en işlek noktalarında vatandaşlarla buluştu.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Çaylar Bizden" sloganıyla başlatılan ücretsiz çay ve kek ikramı uygulaması, Trabzon’un en işlek noktalarında vatandaşlarla buluştu.

ay4.jpeg

Ortahisar Belediyesi, başta emekliler olmak üzere ekonomik krizden olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisi eklendi.

ay.jpeg

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hizmet vermeye başlayan seyyar çay aracı, gün boyunca vatandaşlara ücretsiz çay ve kek ikramında bulunuyor. Hizmetten yararlanan vatandaşlar, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK İSTEDİK"

Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyeciliği yalnızca altyapı yatırımlarından ibaret görmediklerini vurgulayarak, "Bizim anlayışımızda belediyecilik; insanı merkeze alan, vatandaşın ihtiyaçlarını ve refahını gözeten bir hizmettir. Bugün bir bardak çay, belki küçük bir ikram gibi görünebilir ama gönülleri ısıtan, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan çok kıymetli bir adımdır. Ekonomik şartların zorlaştığı bu süreçte, hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Ortahisar Belediyesi olarak sosyal belediyecilikten taviz vermeden, vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ay1.jpeg

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

İkramdan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise "Daha önce hiç kimsenin çayını içmemiştik. Allah Ahmet Kaya Başkanımızdan razı olsun. Bugünkü ekonomik şartlarda çay bile içemeyen vatandaşlarımız var. Çok güzel, çok anlamlı bir hizmet. Başkanımızdan bu hizmetin devam etmesini istiyoruz" sözleriyle teşekkür etti.

ay2.jpeg

Ortahisar Belediyesi’nin sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan uygulamasının, ilerleyen günlerde kentin farklı noktalarında da hizmete devam edeceği belirtildi.

Kaynak:ANKA

