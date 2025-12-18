Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı

Pekin hükümeti , Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa gibi pazarları çeşitli kategorilerdeki araçlarla maliyet fiyatına doldurma yönündeki absürt yarışını durdurmak istiyor .

Küresel otomotiv endüstrisi, ele alınması gereken çok ciddi bir sorunla karşı karşıya: "aşırı üretim ". Bu durum genellikle fabrikaların kapanmasını ve binlerce işçinin işten çıkarılmasını içeren yeniden yapılanmalara yol açıyor.

Sorun elbette basit. Pandemiden bu yana küresel otomobil talebi biraz azalmış olsa da, Çinli üreticilerin Avrupa gibi yeni pazarlarda ortaya çıkması, satılmayan otomobil fazlalığına yol açtı .

Pandemiden önceki yıl olan 2019'da dünya çapında 90 milyon otomobil satılırken, 2024'te bu rakam 84 milyona düştü ve otomobil pazarında biraz endişe verici bir tablo ortaya koydu.

Talepteki düşüşe ek olarak, Çinli şirketler 2024 yılında yaklaşık 5 milyon otomobil ihraç etti ve bunların %50'si elektrikliydi (2023'e göre %23 artış). Bu durum, bayilerin otoparklarında ve arazilerinde aylarca bekleyen otomobil fazlalığına yol açtı.

Çin pazarı araçlarla doymuş durumda ve 100'den fazla yerli marka, aşırı üretimden kurtulmanın bir yolunu bulmak için her ne pahasına olursa olsun Avrupa gibi pazarlara araç göndermeye çalışıyor. Elbette gümrük vergisi ödemek anlamına geliyorsa, bunu yapacaklar, çünkü araçlarının tarlalarda çürümesini istemiyorlar .

Şimdiye kadar Çin hükümetinin sorunu düzenleme çabaları etkisiz kaldı. Bu durum elbette Çin için yeni gerçekler doğurdu; artık Çin otomobillerinin ihracatına izin verecek bir tür "pasaport" uygulaması hayata geçirilecek.

Başka bir deyişle, sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak minimum karlılık seviyesini korumak amacıyla Pekin hükümeti her araç için ihracat lisansı vermelidir.

Çin'den gelen haberlerde her zaman olduğu gibi, yeni ihracat "pasaportu" hakkında fazla bilgi yok, ancak mantıksal olarak Avrupa'ya giden otomobil sayısında azalmaya ve fiyatlarında artışa yol açacaktır.