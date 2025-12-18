ABD'den kritik veri geldi: Beklentinin altında

ABD'den kritik veri geldi: Beklentinin altında
Küresel piyasaların kilitlendiği veri açıklandı. ABD'de kasım ayı enflasyonu, tüm karamsar senaryoları yıkarak beklentilerin çok altında geldi.

Dünya ekonomisinin patronu ABD'de enflasyon verileri, piyasalara derin bir nefes aldırdı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Eylül ayındaki yüzde 3'lük oranın altına inilmesi ve yüzde 3,1'lik piyasa beklentisinin çok altında kalınması dikkat çekti.

TAHMİNLER ÇÖPE GİTTİ: ÇEKİRDEKTE DÜŞÜŞ VAR

2025/04/22/ab-amerika.jpg

Ekonomistlerin "yükseliş ivmesi kazanabilir" uyarısına rağmen enflasyon ateşi düştü. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu, Merkez Bankalarının en çok dikkate aldığı "çekirdek enflasyon" verisi de yüzleri güldürdü. Çekirdek TÜFE, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında kaldı.

KRİZ ARASI: EKİM VERİSİ YOK

2025/08/20/newyork-borsasi-001.jpg

Veri akışında yaşanan kesinti ise raporun en ilginç detayıydı. ABD'de hükümetin kapanması krizi nedeniyle Ekim 2025 verilerinin toplanamadığı belirtildi. Eylül-Kasım dönemini kapsayan süreçte TÜFE mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak yüzde 0,2 yükseldi.

BENZİN VE GIDA CEP YAKIYOR

Genel tablo olumlu olsa da detaya inildiğinde vatandaşı zorlayan kalemler göze çarptı.

Konut: Barınma maliyetleri yüzde 0,2 arttı.

Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Enerji: Enerji endeksi yüzde 1,1 yükseldi. Özellikle yakıt yağındaki yüzde 11,3'lük yıllık artış ve elektrikteki yüzde 6,9'luk zam dikkat çekti.

Gıda: Mutfak enflasyonu yıllık yüzde 2,6 oldu. Dışarıda yemek yemenin maliyeti ise yüzde 3,7 arttı.

Buna karşın otel, konaklama, eğlence ve giyim fiyatlarında yaşanan düşüş, enflasyonun daha fazla tırmanmasını engelleyen fren mekanizması oldu.

