Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında piyasaların odaklandığı kritik ABD enflasyonu dün açıklandı.

ABD’de enflasyon verileri, piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Eylül ayı tüketici fiyatları yüzde 0,3 artış göstererek beklentilerin (yüzde 0,4) altında kaldı.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları da hafta sonuna girerken hızlı dalgalanmalar yaşadı. Hafta başında 5.897 TL seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine yaklaşan gram altın, haftayı 350 liraya yakın kayıpla tamamladı. Perşembe günü yurt içi piyasalarda gram altın 5.545 TL seviyesine kadar geriledi.

ONS ALTINDA REKORUN ARDINDAN GERİ ÇEKİLME

20 Ekim Pazartesi günü 4.381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, hafta sonunda 4.111 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu sert hareket uzun süredir devam eden yükseliş trendinin ardından gelen beklenen düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Altın yön arıyor! Bugün kritik gün

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altındaki düşüşte ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine dair endişelerin hafiflemesi, ABD'nin enflasyon verisinin gelmesi ve satışların başlaması etkili oldu. Küresel piyasalarda risk iştahının yeniden artmasıyla yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkış yaptı.

Altın neden yükseldi? BoFA verilerinde ortaya çıktı: 50 milyarlık rekor giriş!

Kısa vadede dalgalanmanın sürmesi beklenirken, uzmanlar küresel belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor. Bu nedenle altının, uzun vadede hâlâ güçlü bir yatırım aracı olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Ekonomistler ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek para politikası kararları öncesinde bu verileri yakından takip ediyor.

Özellikle altın fiyatları açısından enflasyon verisi yakından takip ediliyordu.