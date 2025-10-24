Altın neden yükseldi? BoFA verilerinde ortaya çıktı: 50 milyarlık rekor giriş!

Bank of America (BofA) verilerine göre, yatırımcıların güvenli liman arayışı küresel altın fonlarına tarihi düzeyde para girişini beraberinde getirdi. Sadece son haftada 8,7 milyar dolar giriş yaşanırken, dört ayda toplam giriş 50 milyar dolara ulaştı.

ALTIN FONLARINA TARİHİ DÜZEYDE İLGİ

BofA Global Research tarafından EPFR verilerinden derlenen raporda, altın fonlarının haftalık bazda rekor seviyede yatırım aldığı belirtildi. Değerli metalin fiyatı hafta içinde yeni bir rekora ulaştıktan sonra kısa süreli bir geri çekilme yaşadı.

DÖRT AYDAKİ GİRİŞ, 14 YILIN TOPLAMINI AŞTI

BofA verilerine göre, altın fonları geçtiğimiz hafta boyunca 8,7 milyar dolar giriş gördü. Böylece son dört ayda toplam giriş 50 milyar dolara ulaşarak, önceki 14 yıldaki tüm girişleri geride bıraktı.

Altının ons fiyatı pazartesi günü 4.381,21 dolarla tüm zamanların zirvesine çıktıktan sonra, yatırımcıların kar satışına yönelmesiyle 4.092,60 dolar seviyesine geriledi.

TALEP ARTTI FİYATLAR YÜKSELDİ

BofA’nın raporu altın piyasasında yatırımcı ilgisinin olağanüstü boyutlara ulaştığını ve değerli metallere yönelik talebin son dönemde önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

Altına artan talep ise fiyatları sürekli yukarı çekti.