Altın yön arıyor! Bugün kritik gün

Rekor ve rallilerle adından söz ettiren altında hafta ortasında yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlar yeni güne yatay bir seyirle başladı. Altın fiyatları haftalardır yaşanan rallilere paralel bir geri çekilme yaşadı. Dün ons altın 4.005 dolara kadar gerileyerek son beş yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?

Gün sonunda sınırlı bir toparlanma yaşansa da yatırımcılar temkinli seyrini sürdürüyor.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ TEST EDİYOR

23 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla ons altın yüzde 0,43 düşüşle 4.093 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, altının kısa vadede 4.000 doların üzerinde kalmasının teknik açıdan kritik olduğunu belirtiyor.

Altının bundan sonraki rotası merak ediliyor. Yatırımcılar, altının yönü ne olacak? diye fiyatları takipte.

GRAM ALTIN TOPARLANMA ARAYIŞINDA

Ons altındaki zayıflık iç piyasaya da yansıdı. Dün 5.414 TL’ye kadar gerileyen gram altın, sabah saatlerinde 5.521 TL seviyesine kadar yükseldi.

Yatırımcıların gözü, gün içinde ons altındaki yön değişiminde olacak.

KRİTİK GÜN

Altın fiyatları dünden itibaren yön değiştirirken, bugün yönü belirleyecek gelişmeler takip ediliyor. Piyasalar bir yandan ABD'den gelecek olan enflasyon verisinde diğer yandan de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banklası'nın açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaları etkileyecek. Yine ABD'de hükümetin kapanması süreci yakın takipte. Amerika'da normalde eylül ayın enflasyon rakamları 15 Ekim'de açıklanacaktı fakat hükümetin kapalı olması oranlar 24 Ekim Cuma günü (yarın) paylaşılacak.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 0,19

ALIŞ(TL) 5.540,90

SATIŞ(TL) 5.541,67

Çeyrek Altın % -0,08

ALIŞ(TL) 9.543,00

SATIŞ(TL) 9.702,00

Altın (ONS) % 0,81

ALIŞ($) 4.131,24

SATIŞ($) 4.131,89