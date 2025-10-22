12 yıldır böylesi olmamıştı! Altın öyle bir çakıldı ki

Altın fiyatlarında uzun süredir devam eden yükseliş trendi, bu hafta yerini son 12 yılın en büyük günlük kaybına bırakarak yatırımcıları şaşırttı. Geçtiğimiz hafta 5.905 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, Salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 5.400 TL seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar, bu sert düşüşün arkasında ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama, doların güçlenmesi ve yoğun kar satışlarının yattığını belirtiyor.

Piyasalarda yaşanan bu sert geri çekilmenin arkasında birkaç temel faktör öne çıkıyor. Bunların başında, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve "adil bir anlaşma" yapılabileceğini açıklaması geliyor. Bu açıklama, piyasalarda güvenli liman olan altına olan talebi azalttı. Buna paralel olarak, doların küresel piyasalarda güç kazanması da altın gibi emtialar üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksinin 99 sınırına yaklaşması bu baskıyı artıran en önemli etkenlerden biri oldu. Ayrıca, altının uzun süredir devam eden yükseliş trendi, rekor seviyelere ulaşan yatırımcıları kâr realizasyonuna yöneltti ve bu durum zincirleme satış emirlerini tetikleyerek düşüşü derinleştirdi. Doların Japon Yeni ve Euro karşısında değer kazanması da altın fiyatlarını küresel ölçekte aşağı çeken bir diğer unsur olarak dikkat çekti.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ: BU BİR DÜZELTME HAREKETİ

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, yaşananları bir "düzeltme hareketi" olarak yorumladı. Maviş, "Ons altındaki yüzde 5’i aşan değer kaybı gram altın tarafında da satışı beraberinde getirdi. Trump’ın Çin konusundaki yumuşama sinyalleri altın tarafında kar satışlarını getirmiş gözüküyor. Ancak arka plandaki asıl neden, dolar endeksinin 99 sınırına gelmesi ve doların yen ile euro karşısında değer kazanmasıdır" dedi.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Belgin Maviş, geri çekilme hareketinin bir süre daha devam edebileceğini ve bu süreçte dolar endeksinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. "Dolar endeksinin 99.50-100 seviyesine doğru yükselişleri altında geri çekilmeyi hızlandırabilir" diyen Maviş, Cuma günü ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ve Fed'in faiz kararının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİNLER VE ALIM FIRSATLARI

Maviş, gram altındaki hareketin ons altına bağlı olacağını vurgulayarak, ons altındaki geri çekilmenin devam etmesi durumunda gram altında da 5.600 TL seviyesinin altında, önce 5.300 TL ve ardından 5.000 TL seviyelerine doğru düşüşlerin muhtemel hale gelebileceğini söyledi.

Ancak Maviş, bu düşüşlerin yeni alım fırsatları yaratabileceğini de ekledi. ABD-Çin anlaşması ve Fed'den faiz indirimi gibi unsurların gerçekleşmesi halinde güvenli limanlardaki satışların bir süre daha devam edebileceğini belirten uzman, "Ancak 2025-2026 dönemi içerisinde merkez bankalarının altın alımlarına devam etmeleri ve ETF’lere para girişlerinin olmasıyla altına yönelim devam edecektir. Dolayısıyla altında beklenen bu realizasyon, yeni alım fırsatlarını da beraberinde getirecektir" diye konuştu.