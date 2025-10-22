Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine dair yumuşama sinyalleri ve rekor seviyelerden gelen yoğun kar satışlarıyla dün sert bir düşüş yaşadı. Ons altındaki geri çekilme, yurt içinde gram altının yatırımcısına zirve noktasından bir günde yaklaşık 500 liralık bir kayıp yaşatmasına neden oldu. Dünkü sert düşüşün ardından piyasalar, bugün toparlanma çabası göstererek yön arayışına girdi.

KÜRESEL GELİŞMELER VE KAR SATIŞLARI DÜŞÜŞÜ TETİKLEDİ

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, değerli metal fiyatları üzerinde doğrudan etkili oldu. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi azalttı. Buna ek olarak, son dönemde rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarından kar elde etmek isteyen yatırımcıların satışa yönelmesi de düşüşü hızlandıran bir diğer önemli faktör oldu.

Altın fiyatları sert düştü!

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER VE YENİ BEKLENTİLER

Piyasalardaki bu sert hareket, yatırım bankaları ve analistlerin de radarına girdi. Citigroup, dün yaşanan sert düşüşün ardından daha önce verdiği “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çektiğini ve pozisyonların aşırı şişmesinden endişe duyduğunu belirtti. Banka stratejistleri, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini vurguladı.

Düşüşler, aynı zamanda ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması planlanan görüşmeden “iyi bir ticaret anlaşması” çıkacağı yönündeki açıklamalarının ardından geldi. AT Global Markets’ın baş piyasa analisti Nick Twidale ise durumu şöyle yorumladı:

“Teknik açıdan altındaki hareket şu an için bir düzeltme ama oldukça büyük bir düzeltme. Piyasayı devasa fon kaymaları yönlendirdi, bazı büyük oyuncular kâr alımı yaptı ve bu da aşağı yönlü zincirleme satış emirlerini tetikledi. Eğer fiyat 4 bin doların altına net bir şekilde inerse, daha büyük bir satış dalgası görebiliriz.”

PİYASALARDA GÜNCEL RAKAMLAR (SAAT 11.40 İTİBARIYLA)

Ons Altın: Dün 4 bin 381 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledikten sonra sert bir düşüş yaşadı. 4 bin 4 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, yatırımcısına 372 dolar kaybettirdi. Ons altın dünkü sert düşüş sonrası bugün toparlanma çabası gösteriyor.

Gram Altın: Ons altındaki sert düşüşten doğrudan etkilenen gram altın da derin kayıplar yaşadı. Dün resmi rakamlarda 5 bin 898 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, gün içinde 5 bin 401 liraya kadar geriledi. Bu sert geri çekilme, gram altının yatırımcısına zirve seviyesinden bir günde yaklaşık 500 liralık bir kayıp yaşattı.

Bugün ise fiyatlar toparlanma çabası gösteriyor. Saat 11.40 itibarıyla gram altın, bankalararası piyasada 5.506,35 TL alış ve 5.507 TL satış fiyatından işlem görüyor.