Altın fiyatları sert düştü!

Altın fiyatlarında rekor ve rallilerin ardından düşüş geldi. Fed’den beklenen faiz indirimi sonrası rekor seviyelere çıkan sarı metal, ABD-Çin gerilimi ve ABD'de hükümetin kapanma riski ile tam gaz yukarı gitti.

Ancak şimdi hem ABD-Çin geriliminin azalması hem kapanma krizinin yakın zamanda biteceği beklentisi ile birlikte doların değer kazanması ve yatırımcıların kar realizasyonları etkisiyle altın fiyatları geriledi.

ONS ALTIN 4.400 DOLAR DİRENCİNİ AŞAMADI

Geçen haftanın son işlem günü ve haftanın ilk gününde ons altın 4.400 dolar seviyesini test etti ancak bu direnci geçemedi. Dirençten gelen satışlar, keskin bir geri çekilme ile sonuçlandı. Analistler, aşırı yükseliş sinyallerinin alındığı bir ortamda devam eden alımların, kar realizasyonları için fırsat yarattığını belirtiyor.

Uzman açıkladı: Altında yükseliş balon mu?

Saat 11:38 itibarıyla ons altın yüzde 2,05 düşüşle 4.266 dolar seviyesine geriledi. Dün 4.381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, haftanın ikinci işlem gününde 4.245 dolara kadar indi. Buna rağmen altın, ay başına göre yüzde 10,75 ve yıl başına göre yüzde 62 artışla güçlü seyrini sürdürüyor.

Gram altın ise saat 11:10'da 5 bin 739 liraya kadar indi. Gram altın şu sıralar piyasalarda 1,89 değer kaybı ile 5 bin 767 liradan işlem görüyor.

Kapalı Çarşı'da gram altın yüzde - 0,68 değer kaybetti. Fiziki gram altın fiyatları şöyle:

Alış: 6077.29

Satış: Fiyatı: 6166.84

DOLAR ENDESİ DEĞER KAZANDI

Dolar endeksi (DXY), geçtiğimiz haftaki düşüş eğilimini sonlandırarak 97,80’den 98,64 seviyesine yükseldi.

ALTIN RALLİSİ DEVAM EDEBİLİR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kar satışları ve güvenli liman talebindeki gevşeme altın fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Ancak Fed faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki her düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilecektir” dedi.

Altın yeniden yükselişe geçti

Waterer, ayrıca “ABD enflasyon verileri yukarı yönlü sürpriz yapmazsa altın rallisinin devam etmesi için hâlâ alan var” ifadelerini kullandı.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve Aralık ayında bir ek indirim beklentisini tamamen fiyatlamış durumda. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altın için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.