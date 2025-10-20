Altın yeniden yükselişe geçti

Rekor seviyenin ardından gelen kâr satışlarıyla geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan altın, yeni haftaya toparlanma eğiliminde başladı.

Geçen hafta 4.379 dolarla tarihi zirveyi gören ons altın, kâr satışlarının etkisiyle 4.245 dolara kadar gerilemişti. Haftanın ilk işlem gününde yeniden yükselişe geçen ons altın, zaman zaman 4.250 doların altına inse de 4.265 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise 5.752 TL’den alıcı buluyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Bu hafta piyasaların odağında ABD’nin açıklayacağı gecikmeli enflasyon verileri olacak. Cuma günü yayımlanması beklenen rakamların, çekirdek enflasyonun Eylül ayında yüzde 3,1’de sabit kaldığını göstermesi öngörülüyor.

İç piyasalar ise Merkez Bankası'nın 23 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINA DESTEK OLUYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Piyasalar, hem bu ay hem de Aralık toplantısında Fed’in faiz indirimi yönünde adım atmasını bekliyor.

TRUMP’TAN ÇİN MESAJI

Yatırımcılar ayrıca ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret müzakerelerini yakından izliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına uygulanması önerilen yüzde 100’lük tarifenin sürdürülebilir olmadığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve “işlerin iyi gideceğini düşündüğünü” söyledi. Trump’ın açıklamaları sonrasında altın, Cuma günü yaklaşık yüzde 1,8 düşerek Mayıs ortasından bu yana en sert günlük kaybını yaşamıştı.

ALTIN FİYATLARI

Günlerce rekor üzerine rekor kıran altın geride bıraktığımız haftayı yüksek kapatmıştı. Yeni haftaya ise yüksek başladı. İşte 20 Ekim Pazartesi gününe ait altın fiyatları...

ALTIN (TL/GR)

5.741,10

5.741,80

22 Ayar Bilezik

5.555,05

5.658,14

Altın (ONS)

4.252,31

4.252,82

Altın ($/kg)

136.177,00

136.194,00

Cumhuriyet Altını

39.414,00

40.038,00

Yarım Altın

19.768,00

20.111,00

Çeyrek Altın

9.884,00

10.056,00

Reşat Altını

39.446,47

40.070,95

22 Ayar Altın TL/Gr

5.516,02

5.819,83

Gremse Altın

97.847,55

100.080,93

Tam Altın

39.139,02

39.909,95