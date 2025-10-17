Altın göreni şok etti: Saatler içerisinde 200 lira birden fırladı

Altın fiyatlarında yaşanan büyük ralliler, gümüşün tüm zamanların en büyük yükselişini kaydetmesi şaşkınlıkla izleniyor. Küresel gerilimlerle sarsılan piyasalarda belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altını her güne yeni bir rekora hazırlıyor.

BİR GÜNDE DEVASA ARTIŞ

Dün 5 bin 700 lira ile rekor kıran gram altın bugün sabah 5 bin 900 liraya çıkarak yeni rekor kırdı.

Ons ise 4 bin 300 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Spot altın yüzde 1,1 artışla 4 bin 380 dolar seviyesinde işlem görürken, ons altın sabah 07:00 sularında 4 bin 359 dolar civarında seyrini sürdürüyor. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1 yükselişle 4 bin 348,70 dolara çıktı.

Ons altın bu hafta yaklaşık yüzde 8,5 yükseldi. Bu, Mart 2020'den bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş. Ay başından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 13'e ulaştı. Yılbaşına göre artış ise yüzde 66'yı geçti.

Uluslararası spot altın fiyatı, yüzde 0,8 artışla ons başına 4 bin 242 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 değer kazanarak 4 bin 253,70 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARI

17 Ekim saat 08:55 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 0,95

ALIŞ(TL) 5.877,84

SATIŞ(TL) 5.878,53

Çeyrek Altın % 0,89

ALIŞ(TL) 10.073,00

SATIŞ(TL) 10.177,00

Altın (ONS) % 0,71

ALIŞ($) 4.358,34

SATIŞ($) 4.358,88

Alım-satım yapacaklar ise altını ne zaman almalarının doğru olacağını merak ediyor. Uzmanlar uluslararası gelişmelere işaret ediyor. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına rağmen Trump, Netanyahu, Putin gibi liderlerin açıklama ve kararları halen küresel piayaslara güven vermiyor.

ABD'nin Çin'e getirdiği yüzde 100'lük ek gümrük vergisi yeniden ticaret savaşlarını başlattı. Tarafların gerilimi tırmandıran açıklamaları sürüyor. Ateşkes anlaşması ile sağlanan ılımlı ortam hem kırılgan dengelerin yarattığı riskle hem ek vergi gibi kararlarla hemen sarsılabiliyor.

Haliyle yükseliş tersine dönerse kayıp yaşama endişesi ile alım satım yapacaklar temkinli.

ABD’li yatırım bankası Bank of America'dan (BofA) çarpıcı bir tahmin geldi.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

BoFa değerli metaller için fiyat tahminlerini rekor seviyelere çıkardı. Banka, altın ve gümüşteki yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek 2026 yılı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Fransa'nın önde gelen bankası Societe Generale ise 2026 tahminini tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak açıkladı. Banka ons altının 5 bin dolara yükseleceğini öngördü.

BofA’nın yayımladığı rapora göre, altının ons fiyatı 5.000 dolara, gümüşün ons fiyatı ise 65 dolara ulaşabilir. Banka ayrıca 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisini altında 4.400 dolar/ons, gümüşte 56,25 dolar/ons olarak açıkladı.

ALTINDA 4.600 DOLAR HEDEFİ

Avustralya'lı banka ANZ'ın analistleri ise yayımladıkları raporda altının “olağanüstü rallisinin” yavaşlama belirtisi göstermediğini belirtti. Banka, yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4.400 dolar seviyesine yükseltti. Analistlere göre, Haziran 2026’ya kadar ons altın 4.600 dolara kadar tırmanabilir.

Tahminlerde, Fed’in Mart 2026’ya kadar dört kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörüsü etkili oldu.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

ANZ’ye göre altının yükselişi;

Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler,

Küresel politik belirsizlikler,

Ticaret vergilerindeki artış,

Jeopolitik gerilimler ve

Artan borç yükü

gibi “yapısal faktörler” tarafından destekleniyor.

GÜMÜŞTE HEDEF 57,5 DOLAR

Rapor, yalnızca altın değil gümüş için de güçlü bir görünüm ortaya koydu. Buna göre gümüş fiyatlarının Haziran 2026’ya kadar 57,50 dolara yükselmesi bekleniyor.

NEDEN YÜKSELİYOR

Değerli metallerde rallinin sürmesinin, jeopolitik belirsizlikler, düşük reel faiz ortamı ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artıştan kaynaklandığı vurgulandı.