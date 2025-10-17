Çeyrek altın 10 bin lirayı geçti

Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken, çeyrek altın 10 bin liranın üzerine çıktı. Sadece bir kaç hafta önce çeyrek altın 7 bin lira civarında seyrediyordu.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Ons altındaki artışın etkisiyle gram altın, sabah saatlerinde 5 bin 884 liradan alıcı buluyor.

ONS FİYATI TARİHİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

Dün yüzde 2,8 oranında değer kazanan gram altın, günü 5 bin 821 liradan kapatmıştı. Bugün güne pozitif başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 10 bin 75 liradan, Cumhuriyet altını ise 40 bin 180 liradan satılıyor. Ons altın ise 4 bin 379,4 dolarla tarihi rekorunu test ettikten sonra, şu sıralarda 4 bin 362,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED VE JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve küresel jeopolitik risklerin yükselmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Bununla birlikte, ABD’de bölgesel bankalardan Zions Bancorp ve Western Alliance’ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması, piyasalarda risk algısını artıran bir diğer etken olarak öne çıktı.

TEKNİK GÖRÜNÜM: 4 BİN DOLAR DESTEK, 4 BİN 500 DOLAR DİRENÇ

Analistler, yurt içinde bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi ile kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ons altında 4 bin doların destek, 4 bin 500 doların ise direnç seviyesi olarak izlendiği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

