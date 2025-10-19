Uzman açıkladı: Altında yükseliş balon mu?

Asya ve Avrupa’daki merkez bankalarının yoğun altın alımları dikkat çekerken, para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk küresel altın talebindeki artışın “balon” olmadığını söyledi.

Yıldırımtürk, “Sadece merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Fiyatların nerede duracağı belli değil” uyarısında bulundu.

KÜRESEL ALTIN TALEBİ TARİHİ SEVİYEDE

Dünyada altına olan talep rekor kırarken, birçok ülkede külçe satışları geçici olarak durduruldu. Altın piyasasındaki hareketleri 1972–1978 dönemine benzeten Yıldırımtürk, “O dönemde ABD Merkez Bankası, elindeki altın rezervi kadar dolar basabiliyordu. Bu sistem terk edilince doların altın karşılığı kalmadı ve altın 35 dolardan 850 dolara yükseldi. Bugünkü süreç o döneme çok benziyor” dedi.

Uzman isim, jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve Trump’ın ikinci döneminde zayıf dolar politikasının küresel para sisteminde kırılmaya yol açtığını belirterek şunları kaydetti:

“Asya ülkeleri ve Avrupa’daki merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendiriyor. Bu durum altını sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp yeni sistemin teminatı haline getiriyor. Şu anda sadece merkez bankaları değil, Amerika, İngiltere ve Almanya’daki bireyler de kendi paralarının değerini koruyabilmek için altına yönelmiş durumda.”

“ARZ SINIRLI, TALEP ÇOK GÜÇLÜ”

Yıldırımtürk, 2023 yılında uygulanan altın ithalat kotasının iç ve dış piyasa arasındaki fiyat farkını artırdığını belirtti:

Altın neden yükseliyor? Madde madde anlattı “Şu anda fark 4–5 bin dolar civarında. Arz sınırlı ama talep hâlâ çok güçlü. Altın satmak isteyen az, almak isteyen çok. Vatandaşın ilgisi sadece kuyumcularda değil, finansal sistemde de artıyor. KKM’den çıkanların, BES fonlarının altına yöneldiğini görüyoruz. Bu yükseliş bir balon değil; küresel parasal dönüşümün sonucu.”

“ALTINDA AL-SAT YAPMAYIN”

Altın yatırımcılarını kısa vadeli işlemlerden kaçınmaları konusunda uyaran Yıldırımtürk, şu tavsiyelerde bulundu:

“Altın almak isteyen orta ve uzun vadeli düşünmeli. Altı ay ya da bir yıl bekleyebilecek yatırımcılar alım yapabilir. Ancak birikimin tamamı altına yatırılmamalı. Portföyün yüzde 40’ı altın, yüzde 30’u hisse senedi olabilir. Çünkü kısa vadede düzeltme hareketleri görülebilir.”

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yıldırımtürk ayrıca, “Piyasada her zaman altın var. Sahte altın söylentileriyle vatandaşın alım iştahını kırmak mümkün değil. İnsanlar paralarının değerini korumaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

*Yatırım tavsiyesi değildir.