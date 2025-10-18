Trump rahat durmadı altın piyasasını alt üst etti: Bu kez de sert düştü

Altın fiyatları, cuma günü ons başına 4 bin 300 dolar üzerindeki tarihi zirvesinden yüzde 2’den fazla gerileyerek sert düşüş yaşadı.

Doların güçlenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin’e tam kapsamlı bir vergi uygulaması sürdürülemez” açıklaması, altında satış dalgasını tetikledi.

Spot altın, yüzde 2,6 düşüşle ons başına 4 bin 211,48 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içinde 4 bin 378,69 dolar ile rekor kıran altın, haftalık bazda ise yüzde 5,79 getiri sağladı.

ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) yüzde 2,1 düşüşle 4 bin 213,30 dolardan günü tamamladı.

Çeyrek altın 10 bin lirayı geçti

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle gram altın fiyatları da sert geriledi. Dün 5 bin 905 lirayla rekor kıran gram altın, haftayı 5 bin 727 lira seviyesinde tamamladı.

ALTINA TRUMP DALGASI

Bağımsız emtia trader’ı Tai Wong, "Trump’ın yüzde 100 vergiler duyurusundan sonra uzlaşmacı bir ton takınması, değerli metallerdeki ısınmayı biraz soğuttu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticari ilişkilerdeki gerginliğe dair olumlu açıklamalarda bulunması, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

"HER İKİ TARAF İÇİN DE İYİ OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirterek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR SENARYOSU: UZMANLAR NE DİYOR?

Standard Chartered Bank Emtia Araştırma Küresel Başkanı Suki Cooper, "2026'da altının ortalama 4 bin 488 dolar olmasını bekliyoruz, ancak yapısal faktörler fiyatları daha da yukarı taşıyabilir" dedi.

HSBC ise 2025 ortalama fiyat tahminini 3 bin 455 dolara yükseltirken, 2026’da altının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA SERT DÜŞTÜ

Spot gümüş (XAG=) yüzde 5,6 düşüşle 51,20 dolara gerilerken, gün içinde 54,47 dolar ile tüm zamanların rekorunu görmüştü. Platin yüzde 6,1 düşüşle 1.607,85 dolara, paladyum ise yüzde 7,9 düşüşle 1.485,50 dolara indi.