Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı

Popüler kültürün amirallerinden olan Oscar Ödül töreni yıllardır süre gelen bir geleneği geride bırakmaya hazırlanıyor.

OSCAR'DA BİR GELENEK SONA ERİYOR

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi AMPAS, başladığı andan itibaren televizyonda yayınlanan törenlerin 2029'dan itibaren yalnızca YouTube üzerinden yayınlanacağını açıkladı.

Bu hamle, törenin Disney çatısı altındaki ABC kanalıyla olan ve neredeyse bir ömre dayanan ortaklığının sona ereceği anlamına geliyor.

TELEVİZYONA 100'ÜNCÜ YIL JÜBİLESİYLE VEDA EDECEK

Ancak bu büyük göçten önce, 2028 yılında gerçekleşecek olan 100. yıl kutlamaları, bir nevi jübile niteliğinde yine televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TÜM ETKİNLİKLER DİJİTALDE YAYINLANACAK

Öte yandan YouTube ile varılan anlaşmada Akademi'nin yıl boyunca düzenlediği tüm etkinlikler, adaylık duyuruları, teknik ödüller ve hatta özel röportajlar artık dijitalden yayınlanacak.