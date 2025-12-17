Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı

Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Yayınlanma:
Dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip edilen Oscar Ödülleri, yıllardır devam eden geleneğini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Popüler kültürün amirallerinden olan Oscar Ödül töreni yıllardır süre gelen bir geleneği geride bırakmaya hazırlanıyor.

OSCAR'DA BİR GELENEK SONA ERİYOR

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi AMPAS, başladığı andan itibaren televizyonda yayınlanan törenlerin 2029'dan itibaren yalnızca YouTube üzerinden yayınlanacağını açıkladı.

Bu hamle, törenin Disney çatısı altındaki ABC kanalıyla olan ve neredeyse bir ömre dayanan ortaklığının sona ereceği anlamına geliyor.

thumbs-b-c-9719df191d61ef37506883b21898c442.jpg
98'inci Oscar Ödülleri töreni Mart 2026'da düzenlenecek

TELEVİZYONA 100'ÜNCÜ YIL JÜBİLESİYLE VEDA EDECEK

Ancak bu büyük göçten önce, 2028 yılında gerçekleşecek olan 100. yıl kutlamaları, bir nevi jübile niteliğinde yine televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

thumbs-b-c-44cf7a52ef314f4d34634642afb47050.jpg

Türkiye’nin 2026 Oscar adayı belli olduTürkiye’nin 2026 Oscar adayı belli oldu

TÜM ETKİNLİKLER DİJİTALDE YAYINLANACAK

Öte yandan YouTube ile varılan anlaşmada Akademi'nin yıl boyunca düzenlediği tüm etkinlikler, adaylık duyuruları, teknik ödüller ve hatta özel röportajlar artık dijitalden yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Magazin
Ünlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu
Ünlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu
Güllü'nün mal varlığı açıklandı
Güllü'nün mal varlığı açıklandı