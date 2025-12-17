Güllü'nün mal varlığı açıklandı

Güllü'nün mal varlığı açıklandı
Yayınlanma:
Güllü'nün kardeşleri, yeğenlerinin miras nedeniyle Güllü'yü öldürdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. bunun üzerine Güllü'nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlatıldı ve mal varlığı açıklandı.

Yalova'da Çınarcık'ta 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Son olarak, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Güllü'nün kızının avukatı konuştu: İddialara yanıt verdiGüllü'nün kızının avukatı konuştu: İddialara yanıt verdi

ÇOCUKLARI 4 GÜN SONRA PARASINI ÇEKMİŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedenine ilişkin incelemelere devam ederken, 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.

Bunu üzerine Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, miras iddiaları üzerine Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı.

Bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen tutarlarda para ve annesinden kalan üzerine kayıtlı Çınarcık’ta iki evi olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Magazin
Ela Rümeysa Cebeci'nin kasım ayındanki görüntüsü ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin kasım ayındanki görüntüsü ortaya çıktı
Pınar Altuğ takipçisinin 'Ramazan' yorumuna kayıtsız kalamadı
Pınar Altuğ takipçisinin 'Ramazan' yorumuna kayıtsız kalamadı