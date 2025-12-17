Güllü'nün mal varlığı açıklandı

Yalova'da Çınarcık'ta 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Son olarak, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Güllü'nün kızının avukatı konuştu: İddialara yanıt verdi

ÇOCUKLARI 4 GÜN SONRA PARASINI ÇEKMİŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedenine ilişkin incelemelere devam ederken, 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.

Bunu üzerine Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, miras iddiaları üzerine Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı.

Bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen tutarlarda para ve annesinden kalan üzerine kayıtlı Çınarcık’ta iki evi olduğu kaydedildi.