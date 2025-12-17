Ela Rümeysa Cebeci'nin kasım ayındanki görüntüsü ortaya çıktı
Televizyon yüzlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Cebeci'nin ünlülerin uyuşturucu kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı yorum yeniden gündeme geldi.
Ünlü televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan spikerlere uyuşturucu testi yapıldı.
Pazar günü açıklanan sonuçlara göre Acet'in testi negatif çıkarken, Cebeci'nin saçında kokain, esrar ile sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Testi pozitif çıkan Cebeci'nin ünlülerin uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili yayında söyledikleri gündem oldu.
Show TV'de yayınlanan Bu Sabah isimli programın 24 Kasım 2025 tarihli yayında Sevilay Yılman ile duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Cebeci arasında uyuşturucu kullanma tartışması yaşanmıştı.
Akdülger'in "Uyuşturucuyu yurt dışı seyahatimde kullandım" şeklindeki ifadesi hakkında konuşan Yılman, duruma tepki gösterirken, Cebeci "Yurt dışında kullanmış, legal. Beyan esastır" şeklinde konuştu.