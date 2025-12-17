Ela Rümeysa Cebeci'nin kasım ayındanki görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma:
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ünlülerin uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alındığı dönemde yayındaki tavırları gündem oldu.

Televizyon yüzlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Cebeci'nin ünlülerin uyuşturucu kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı yorum yeniden gündeme geldi.

Son dakika | Ela Rumeysa Cebeci adliyedeSon dakika | Ela Rumeysa Cebeci adliyede

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN O ANLARI GÜNDEM OLDU

Ünlü televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan spikerlere uyuşturucu testi yapıldı.

Pazar günü açıklanan sonuçlara göre Acet'in testi negatif çıkarken, Cebeci'nin saçında kokain, esrar ile sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan Cebeci'nin ünlülerin uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili yayında söyledikleri gündem oldu.

ela-frame-at-0m9s.jpg

Show TV'de yayınlanan Bu Sabah isimli programın 24 Kasım 2025 tarihli yayında Sevilay Yılman ile duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Cebeci arasında uyuşturucu kullanma tartışması yaşanmıştı.

Akdülger'in "Uyuşturucuyu yurt dışı seyahatimde kullandım" şeklindeki ifadesi hakkında konuşan Yılman, duruma tepki gösterirken, Cebeci "Yurt dışında kullanmış, legal. Beyan esastır" şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Magazin
Güllü'nün mal varlığı açıklandı
Güllü'nün mal varlığı açıklandı
Pınar Altuğ takipçisinin 'Ramazan' yorumuna kayıtsız kalamadı
Pınar Altuğ takipçisinin 'Ramazan' yorumuna kayıtsız kalamadı