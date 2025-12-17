Pınar Altuğ takipçisinin 'Ramazan' yorumuna kayıtsız kalamadı

Pınar Altuğ takipçisinin 'Ramazan' yorumuna kayıtsız kalamadı
Yayınlanma:
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçisiyle girdiği diyalogla gündeme geldi.

Uzun süredir setlerden uzak olan Pınar Altuğ, dün akşam yakın dostlarıyla bir araya geldi. Yaklaşan yeni yıl öncesi evinde arkadaşlarıyla buluşan ve keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu, birlikte yılbaşı ağacı süsledikleri o anları ölümsüzleştirdi.

O YORUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından o anlara ait neşeli bir fotoğraf karesini paylaşan Altuğ'a çok sayıda yorum geldi.

Altuğ, bir takipçisinin, "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" şeklindeki yorumuna kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, takipçisine "Yılbaşıyla ramazan ne alaka?" sorusunu yöneltti.

