Ünlü DJ sokak ortasında öldürüldü!

Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’da salı günü öğleden sonra meydana gelen olayda, 40 yaşındaki ünlü DJ Warrick Stock, aracını park ettikten kısa bir süre sonra kimliği belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı.

Polis raporlarına göre, şüphelilerden biri silahını çekerek Stock’a ateş açtı. Yaralı halde kaçmaya çalışan ünlü isim, caddenin karşısında yere yığılarak can verdi.

Polis Şefi Fred Kekana, saldırının bir hırsızlık girişimi gibi görünmediğini belirtti. Yapılan incelemede, saldırganların DJ’in üzerindeki değerli eşyaları almadan olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edildi.

Ayrıca Stock’un üzerinde kendine ait ruhsatlı bir silah bulunduğu, ancak saldırı anında silahını kullanmaya fırsat bulamadığı açıklandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜNİFORMASI GİYİYORDU

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, Stock’a ateş açan saldırganın rasta saçlı olduğu ve üzerinde güvenlik görevlisi üniformasına benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi. Polis, olay yerinde bulunan boş kovanları incelemeye alırken, kaçan üç şüphelinin peşine düştü.

ÜLKE YASA BOĞULDU

DJ Warras’ın ölümü, Güney Afrika’da şok etkisi yarattı. Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Gayton McKenzie, "Korkusuzca doğruları konuşan biriydi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kız kardeşi Nicole Stock ise ailenin perişan olduğunu belirterek, "Kardeşim birçok insanın sesiydi, paramparçayız" ifadelerini kullandı.