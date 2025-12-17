Ünlü DJ sokak ortasında öldürüldü!

Ünlü DJ sokak ortasında öldürüldü!
Yayınlanma:
DJ Warras olarak da tanınan Güney Afrika’nın ünlü DJ'i Warrick Stock, Johannesburg’un göbeğinde güpegündüz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’da salı günü öğleden sonra meydana gelen olayda, 40 yaşındaki ünlü DJ Warrick Stock, aracını park ettikten kısa bir süre sonra kimliği belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı.

Polis raporlarına göre, şüphelilerden biri silahını çekerek Stock’a ateş açtı. Yaralı halde kaçmaya çalışan ünlü isim, caddenin karşısında yere yığılarak can verdi.

nlu-dj-sokak-ortasinda-olduruldu-1.jpg

Fatih Ürek'in dostundan endişelendiren paylaşımFatih Ürek'in dostundan endişelendiren paylaşım

Polis Şefi Fred Kekana, saldırının bir hırsızlık girişimi gibi görünmediğini belirtti. Yapılan incelemede, saldırganların DJ’in üzerindeki değerli eşyaları almadan olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edildi.

Ayrıca Stock’un üzerinde kendine ait ruhsatlı bir silah bulunduğu, ancak saldırı anında silahını kullanmaya fırsat bulamadığı açıklandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜNİFORMASI GİYİYORDU

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, Stock’a ateş açan saldırganın rasta saçlı olduğu ve üzerinde güvenlik görevlisi üniformasına benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi. Polis, olay yerinde bulunan boş kovanları incelemeye alırken, kaçan üç şüphelinin peşine düştü.

nlu-dj-sokak-ortasinda-olduruldu-1.webp

Ünlü yönetmenin oğlu cinayetten gözaltında! Son görüntüleri ortaya çıktıÜnlü yönetmenin oğlu cinayetten gözaltında! Son görüntüleri ortaya çıktı

ÜLKE YASA BOĞULDU

DJ Warras’ın ölümü, Güney Afrika’da şok etkisi yarattı. Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Gayton McKenzie, "Korkusuzca doğruları konuşan biriydi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kız kardeşi Nicole Stock ise ailenin perişan olduğunu belirterek, "Kardeşim birçok insanın sesiydi, paramparçayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ mekan çıkışı müjdeyi verdi
Kıvanç Tatlıtuğ mekan çıkışı müjdeyi verdi
Fatih Ürek'in dostundan endişelendiren paylaşım
Fatih Ürek'in dostundan endişelendiren paylaşım