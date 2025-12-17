Fatih Ürek'in dostundan endişelendiren paylaşım

15 Ekim'de İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi 20 dakika duran ve günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren ünlü şarkıcı Fatih Ürek için kritik süreç devam ediyor.

59 yaşındaki Fatih Ürek'ten gelecek iyi haberler beklenirken, yakın dostu Gülay Kamaz sessizliğini bozdu.

Tolga Karel sessizliğini bozdu! Eski eşine böyle yanıt verdi

"MUCİZELERE Mİ KALDIK ACABA?"

Sosyal medya hesabından Ürek ile çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaşan Kamaz, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Ünlü yönetmenin oğlu cinayetten gözaltında! Son görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşanmıştı. Sanatçının kısa süreliğine gözlerini açıp kapadığı belirtilmiş, ancak uzmanlar bu durumun bilinçli bir hareketten ziyade "nörolojik bir refleks" olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.