Fatih Ürek'in dostundan endişelendiren paylaşım

Yayınlanma:
Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 59 yaşındaki Fatih Ürek'in yakın dostu Gülay Kamaz'dan sevenlerini endişelendiren bir paylaşım geldi.

15 Ekim'de İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi 20 dakika duran ve günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren ünlü şarkıcı Fatih Ürek için kritik süreç devam ediyor.

59 yaşındaki Fatih Ürek'ten gelecek iyi haberler beklenirken, yakın dostu Gülay Kamaz sessizliğini bozdu.

fatih-urek.webp

"MUCİZELERE Mİ KALDIK ACABA?"

Sosyal medya hesabından Ürek ile çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaşan Kamaz, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

gulay-kamaz.webp

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşanmıştı. Sanatçının kısa süreliğine gözlerini açıp kapadığı belirtilmiş, ancak uzmanlar bu durumun bilinçli bir hareketten ziyade "nörolojik bir refleks" olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

