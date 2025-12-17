Tolga Karel sessizliğini bozdu! Eski eşine böyle yanıt verdi
Geçtiğimiz günlerde Biz Bize adlı programa katılan manken Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel hakkında sitem dolu açıklamalar yapmıştı. Oğlu Cihangir’in yurt dışına çıkması için Karel'in izninin gerektiğini söyleyen Musayeva, şu ifadeleri kullanmıştı:
"En büyük hayali Disneyland'a gitmek. Babası yüzünden oğlumun hayalini gerçekleştiremiyorum. Yaklaşık 5 senedir izin kağıdı için uğraşıyoruz cevap alamıyoruz. Hatta sağlık sorunları çıktı, İngiltere'deki bir doktordan randevu aldım ama babasından cevap alamadığımız için götüremedim.
Yani artık tahammül edecek sabrımız kalmadı. Biz yıllardır kendisinden maddi bir beklenti içinde olmadık. Tek isteğim bu izin kağıdını göndermesi. Ben çocuğumun hayalini gerçekleştirmek istiyorum."
Musayeva, Karel'in diğer çocuklarıyla ilgilenirken Cihangir'i yok saydığını iddia etmişti.
"HİÇBİRİNE KULLUK HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Musayeva’nın bu sözleri üzerine Tolga Karel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karel, şoke edici ifadeler kullandı:
"İnsanlar geçmişi unutabilir, ama Türk medyası, arşivler ve mahkeme kararları ne yazık ki her şeyi kayda geçiyor sanırım. Torbacın değişti ya da yeni bir filmin için PR çalışmasına başladın.
Oğlum Cihangir'in 18 yaşına kadar kendi ülkesinde Türkiye'de kalması daha hayırlı olacak. Ama dersen ki temizlendim bana 1 hafta içinde Adli Tıp'tan resmi temiz raporu pozitif kan ve saç örnekleri getir belki fikirlerim değişebilir!
Bir de beni hiç tanımayan, sadece o kadının yalanları ve iftiraları yüzünden diğer 4 çocuğumun varlıklarını ve yaşamlarını hiçe sayıp sadece 1 çocuğumun üzerinden bana ve aileme şahsiyetime yorum yapanların diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına benden ciddi bir özür dilemesini bekliyorum! Aksi takdirde ölümlü dünya hiçbirine kulluk hakkımı helal etmiyorum!"