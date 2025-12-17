Tolga Karel sessizliğini bozdu! Eski eşine böyle yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde Biz Bize adlı programa katılan manken Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel hakkında sitem dolu açıklamalar yapmıştı. Oğlu Cihangir’in yurt dışına çıkması için Karel'in izninin gerektiğini söyleyen Musayeva, şu ifadeleri kullanmıştı:

"En büyük hayali Disneyland'a gitmek. Babası yüzünden oğlumun hayalini gerçekleştiremiyorum. Yaklaşık 5 senedir izin kağıdı için uğraşıyoruz cevap alamıyoruz. Hatta sağlık sorunları çıktı, İngiltere'deki bir doktordan randevu aldım ama babasından cevap alamadığımız için götüremedim. Yani artık tahammül edecek sabrımız kalmadı. Biz yıllardır kendisinden maddi bir beklenti içinde olmadık. Tek isteğim bu izin kağıdını göndermesi. Ben çocuğumun hayalini gerçekleştirmek istiyorum."

Musayeva, Karel'in diğer çocuklarıyla ilgilenirken Cihangir'i yok saydığını iddia etmişti.

"HİÇBİRİNE KULLUK HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Musayeva’nın bu sözleri üzerine Tolga Karel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karel, şoke edici ifadeler kullandı:

"İnsanlar geçmişi unutabilir, ama Türk medyası, arşivler ve mahkeme kararları ne yazık ki her şeyi kayda geçiyor sanırım. Torbacın değişti ya da yeni bir filmin için PR çalışmasına başladın.