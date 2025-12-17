Ünlü yönetmenin oğlu cinayetten gözaltında! Son görüntüleri ortaya çıktı

Hollywood’un ünlü yönetmeni Rob Reiner ve eşi Michele, pazar günü kızları Romy Reiner tarafından evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde çiftin çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın baş şüphelisi olan oğulları Nick Reiner, iki ayrı cinayet ve tehlikeli silah kullanımı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

CİNAYETTEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma derinleşirken, cinayet gecesine ait çarpıcı detaylar ve görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Polisin ele geçirdiği güvenlik kamerası kayıtlarına göre Nick Reiner, cumartesi gece yarısına doğru ailesinin Brentwood’daki evine sadece birkaç sokak mesafedeki bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Mavi kot pantolon, uzun kollu bir üst, beyzbol şapkası ve sırt çantasıyla görülen Nick’in, son derece sakin olması ve hiçbir panik belirtisi göstermemesi dikkat çekti.

OTELDE KAN İZLERİ BULUNDU

Los Angeles Times ve NBC News kaynaklarına göre; cinayetten bir gece önce Rob ve Nick Reiner, ünlü komedyen Conan O'Brien'ın evindeki Noel partisine katıldı.

Ancak gece, baba-oğul arasında yaşanan şiddetli bir tartışmayla son buldu. Nick Reiner'ın aynı gece oyuncu Bill Hader ile de tartıştığı ve partiyi öfkeyle terk ettiği belirtildi.

TMZ’nin ulaştığı bilgilere göre Nick Reiner, pazar sabahı saat 04.00 sularında Santa Monica'daki bir otele giriş yaptı. Otel çalışanları, Nick'in üzerinde görünür bir kan lekesi olmadığını ancak "tuhaf ve dengesiz" davranışlar sergilediğini ifade etti. Polis ekiplerinin otel odasında yaptığı incelemede ise duşta ve yatakta kan izlerine rastlandığı bildirildi.