Oya Başar Levent Kırca'nın ölüm haberini aldığı anı ilk kez anlattı

Usta oyuncu Oya Başar, eski eşi, merhum sanatçı Levent Kırca'nın 10 yıl önce vefat ettiği günü ilk kez anlattı. Karaciğer kanseri tedavisi görürken 2015 yılında hayata gözlerini yuman Kırca ile olan zorlu süreci ve o gece yaşananları anlatan Başar, duygusal anlar yaşadı.

Yasemin’in Penceresi programına konuk olan Oya Başar, Levent Kırca’nın tedavi sürecine karşı mesafeli duruşunu şu sözlerle dile getirdi:

"O dönemde zaten çocuklarımız; Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası. Arada sırada telefon açıp, 'Leventçiğim, ben senden önce kanseri geçirdiğim için seni bu doktorlara, şuralara hep koşturmuştum' derdim."

Ferdi Kadıoğlu gizlice imzayı attı

"'BEN BÖYLE ÖLMEK İSTİYORUM' DEDİ"

Başar, Kırca'nın tedavi önerilerini reddettiğini vurguladı:

"Ben gidemesem de oğlumuz, sürekli babasıyla birlikte oluyordu. Ancak hiçbir şey istemedi. 'Hiçbir şey istemiyorum' dedi. Söylediğimiz hastanede yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi. 'Ben böyle ölmek istiyorum' dedi. Açıkçası ölmek istedi. Hiçbirine gitmedi, hiçbir söylediğimizi yapmadı."

"TAMAM, LEVENT GİTTİ DEDİM"

Oya Başar, eski eşinin vefat haberini aldığı anı ise şöyle aktardı:

"Ve sonuçta bir gece, saat iki beş geçiyordu, telefon çaldı. 'Tamam' dedim, 'Levent gitti.' Herhalde bu saatte ancak böyle bir haber gelirdi. Oğlum aradı, 'anne, babamı kaybettik' dedi. Kısmet bu… Yani hayatta size ne kadar yazıldıysa, o kadar yaşıyorsunuz. Ama biraz da direnmekte fayda var."

Coşkun Sabah dayanamadı bıraktı

"BEN ONUN REGÜLATÖRÜYDÜM"

Başar, Levent Kırca'nın son dönemdeki ruh haline dair de konuştu:

"Bir sürü şeyden herhalde çok üzülmüştü Levent. Benden ayrıldıktan sonra da birçok şeye üzülmüştü. Ben onun için çok büyük bir can simidiydim. Her zaman elini uzatabileceği biri vardı yanında. Daha doğrusu, regülatörüydüm onun; ısısını ayarlardım. Kızdığı zaman biraz düşürürdüm, çok düştüğünde ise biraz yukarı çıkarırdım. İkimiz aramızda böyle anlaşmıştık. Sonrasında yaşanan şeyler onu biraz daha üzmüş olabilir. Yaptıkları onu üzdü, başarısızlık üzdü.

"BİZDEN HİÇBİR ŞEKİLDE YARDIM İSTEMEDİ"

Çok başarılı olduğunuzda, çok alkışlandığınızda, bir süre sonra o başarıyı kaybetmek insanda ciddi bir çöküş yaratıyor. Çok değerli bir sanatçısınız, bütün Türkiye sizi seviyor ve alkışlıyor. Ancak zamanla gündemi ve popülerliği kaybettiğinizde, sevilseniz bile bir üzüntü başlıyor. Sanıyorum bunlar da onu etkiledi ama sonuçta bizden hiçbir şekilde yardım istemedi. Söylediğim her şeyi reddetti."

Oya Başar ve Levent Kırca ilk olarak 1985'te evlenip 2000'de boşandı. Ardından 2001'de tekrar evlenip 2005'te ikinci kez yollarını ayırdı.