Demet Akalın'dan 450 bin liralık paylaşım
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, çanta koleksiyonuna yeni bir parça daha ekledi. Akalın'ın sosyal medya hesabından "bebek" diye hitap ettiği yeni çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü bir markaya ait bir çanta satın alan Akalın, bordo renkteki yeni aksesuarını takipçileriyle paylaştı. Değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtilen çanta, sosyal medyada gündem oldu.

"BİZE ŞANS GETİR BAKALIM"

Akalın, servet değerindeki yeni çantası için paylaştığı fotoğrafa, "Bize şans getir bakalım küçük yeni bebek" notunu düştü.

Demet Akalın, son olarak bir ödül töreninde "Yılın Müzik İnsanı" ödülünün Sefo’ya verilmemesine verdiği tepkiyle konuşulmuştu.

Akalın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben 53 yaşındayım Sefo 27 yaşında! Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım, 'boşver abla takdir Allah'ın ve halkın' diyor! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo'dur, müzik adamı da odur! İlla çizgimden çıkaracaksınız! Bana da yıllar önce Türkan'la ödülü vermek istememişlerdi, bestecisine verdik dediler! Babaları okudu ya sanki."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

