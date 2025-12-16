Demet Akalın'dan 450 bin liralık paylaşım

Yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü bir markaya ait bir çanta satın alan Akalın, bordo renkteki yeni aksesuarını takipçileriyle paylaştı. Değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtilen çanta, sosyal medyada gündem oldu.

"BİZE ŞANS GETİR BAKALIM"

Akalın, servet değerindeki yeni çantası için paylaştığı fotoğrafa, "Bize şans getir bakalım küçük yeni bebek" notunu düştü.

Demet Akalın, son olarak bir ödül töreninde "Yılın Müzik İnsanı" ödülünün Sefo’ya verilmemesine verdiği tepkiyle konuşulmuştu.

Akalın, şu ifadeleri kullanmıştı: