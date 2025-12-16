Ferdi Kadıoğlu gizlice imzayı attı

Ferdi Kadıoğlu gizlice imzayı attı
Yayınlanma:
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

İngiltere'de Brighton & Hove Albion forması diyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu ve uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Sera Vrij, 10 Eylül'de kızları Sofia'yı kucaklarına alarak anne-baba olma heyecanını tatmıştı. Ancak bu doğumun hemen öncesinde çiftin evlendiği öğrenildi.

ferdi-kadioglunun-sessiz-sedasiz-evlendigi-ortaya-cikti-2.jpg

Coşkun Sabah dayanamadı bıraktıCoşkun Sabah dayanamadı bıraktı

"BÜYÜK DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALSAK DA..."

Sera Vrij, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla ağustos ayında evlendiklerini resmen duyurdu. Vrij, nikah törenine ve hislerine dair yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kızımız gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz samimi tören; büyük düğünümüzü ertelemek zorunda kalsak da, o gün her şeydi ve fazlasıydı. Bir sonraki düğünümüzde fit olmak için sabırsızlanıyorum. Bay ve Bayan Kadıoğlu. 28-08-25"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Magazin
Coşkun Sabah dayanamadı bıraktı
Coşkun Sabah dayanamadı bıraktı
Ayça Ayşin Turan'dan 700 bin liralık fotoğraf davası
Ayça Ayşin Turan'dan 700 bin liralık fotoğraf davası