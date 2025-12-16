İngiltere'de Brighton & Hove Albion forması diyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu ve uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Sera Vrij, 10 Eylül'de kızları Sofia'yı kucaklarına alarak anne-baba olma heyecanını tatmıştı. Ancak bu doğumun hemen öncesinde çiftin evlendiği öğrenildi.

"BÜYÜK DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALSAK DA..."

Sera Vrij, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla ağustos ayında evlendiklerini resmen duyurdu. Vrij, nikah törenine ve hislerine dair yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etti: