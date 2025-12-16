Coşkun Sabah dayanamadı bıraktı

Yayınlanma:
Coşkun Sabah, sektörün zorluklarına daha fazla dayanamadı ve Eskişehir’de kurduğu yumurta çiftliğini bırakma kararı aldı.

2021 yılında Eskişehir’de 15 bin tavuğun yer aldığı bir çiftlik kuran Coşkun Sabah, o dönem "Eskişehir’deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ORTAĞI TARAFINDAN DOLANDIRILMIŞTI

Çiftlik daha sonra Sabah'ın ortağı tarafından dolandırılmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, ortağı tarafından 500 bin lira zarara uğratılmıştı.

"ÇALMALAR ÇIRPMALAR GANİ"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Coşkun Sabah, yumurta işini tamamen bıraktığını duyurdu. Sabah, şu açıklamayı yaptı:

"Tavuk 19 ay yumurtlar, sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık tabii ama çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim."

Coşkun Sabah, sözlerini "Müzik sektörü keyifli, çalışıp zarfımızı alıyoruz" diyerek tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

