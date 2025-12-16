Ayça Ayşin Turan'dan 700 bin liralık fotoğraf davası

Ayça Ayşin Turan'dan 700 bin liralık fotoğraf davası
Yayınlanma:
Ayça Ayşin Turan, sözleşme süresi sona ermesine rağmen fotoğraflarının izinsiz kullanılmaya devam edildiği gerekçesiyle bir mağazaya dava açtı.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, bir mağaza ile yaşadığı "izinsiz fotoğraf kullanımı" krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı.

Reklam yüzü olduğu mağaza ile sözleşmesi sona eren ünlü oyuncu, sözleşme süresinin dolmasına rağmen fotoğraflarını kaldırmaması nedeniyle dava açtı.

ayca-aysin-turan-dava.jpg

Hülya Avşar'ın davasında flaş gelişmeHülya Avşar'ın davasında flaş gelişme

"SÜRE HAZİRAN 2025'TE DOLDU"

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Ayça Ayşin Turan’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Mağazanın fotoğrafları en geç 25 Haziran 2025’te kaldırması gerekiyordu. Ancak mağaza, 6 ayı aşkın süredir müvekkile ait görselleri izinsiz kullanmaktadır" denildi.

ayca-aysin-turan.webp

Şener Şen 30 milyon liraya geri döndüŞener Şen 30 milyon liraya geri döndü

Firmanın bu tutumunun, ünlü oyuncunun maddi ve manevi haklarını açıkça ihlal ettiğini belirten avukatlar, izinsiz kullanımın derhal önlenmesini ve durdurulmasını talep etti.

Dava dilekçesinde; 500 bin lira alacak ve 200 bin lira manevi tazminat olmak üzere toplam 700 bin lira talep edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Magazin
Hülya Avşar'ın davasında flaş gelişme
Hülya Avşar'ın davasında flaş gelişme
Şener Şen 30 milyon liraya geri döndü
Şener Şen 30 milyon liraya geri döndü