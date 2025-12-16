Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, bir mağaza ile yaşadığı "izinsiz fotoğraf kullanımı" krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı.

Reklam yüzü olduğu mağaza ile sözleşmesi sona eren ünlü oyuncu, sözleşme süresinin dolmasına rağmen fotoğraflarını kaldırmaması nedeniyle dava açtı.

"SÜRE HAZİRAN 2025'TE DOLDU"

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Ayça Ayşin Turan’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Mağazanın fotoğrafları en geç 25 Haziran 2025’te kaldırması gerekiyordu. Ancak mağaza, 6 ayı aşkın süredir müvekkile ait görselleri izinsiz kullanmaktadır" denildi.

Firmanın bu tutumunun, ünlü oyuncunun maddi ve manevi haklarını açıkça ihlal ettiğini belirten avukatlar, izinsiz kullanımın derhal önlenmesini ve durdurulmasını talep etti.

Dava dilekçesinde; 500 bin lira alacak ve 200 bin lira manevi tazminat olmak üzere toplam 700 bin lira talep edildi.