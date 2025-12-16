2023 yılında ekran ömrü sadece 4 bölüm süren "Yıldız De Bana" yarışması, final yapmasının ardından adliye koridorlarına taşınmıştı.

Programın jüri üyesi Hülya Avşar, yapım şirketiyle bölüm başına 250 bin lira almak üzere anlaşma sağlamıştı. Ancak programın dördüncü bölümün ardından yayından kaldırılmasıyla birlikte ödeme konusunda anlaşmazlık baş gösterdi.

Şener Şen 30 milyon liraya geri döndü

"PARAMI ALAMADIM" DEMİŞTİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Hülya Avşar, kendisine ödenmesi gereken tutarın hesabına yatırılmadığını belirterek mahkemenin yolunu tuttu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, kendisine daha önce 450 bin TL ödeme yapıldığı ancak kalan 550 bin TL’nin ödenmediği belirtilerek icra talebinde bulundu. Yapım şirketi ise ödemeyi yaptıklarını iddia ederek suçlamaları reddetmişti.

TARAFLAR UZLAŞTI DAVADAN VAZGEÇİLDİ

Aylar süren hukuk mücadelesinde geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı. Hülya Avşar ve yapım şirketi uzlaşma sağladı.

Krizin tatlıya bağlanmasının ardından Avşar, alacak davasından feragat etti.