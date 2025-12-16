Hülya Avşar'ın davasında flaş gelişme

Hülya Avşar'ın davasında flaş gelişme
Yayınlanma:
Hülya Avşar’ın, Yıldız De Bana programı için alamadığı 550 bin TL nedeniyle yapım şirketine açtığı davada sürpriz bir gelişme yaşandı.

2023 yılında ekran ömrü sadece 4 bölüm süren "Yıldız De Bana" yarışması, final yapmasının ardından adliye koridorlarına taşınmıştı.

Programın jüri üyesi Hülya Avşar, yapım şirketiyle bölüm başına 250 bin lira almak üzere anlaşma sağlamıştı. Ancak programın dördüncü bölümün ardından yayından kaldırılmasıyla birlikte ödeme konusunda anlaşmazlık baş gösterdi.

hulya-avsar-yildiz-de-bana.png

Şener Şen 30 milyon liraya geri döndüŞener Şen 30 milyon liraya geri döndü

"PARAMI ALAMADIM" DEMİŞTİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Hülya Avşar, kendisine ödenmesi gereken tutarın hesabına yatırılmadığını belirterek mahkemenin yolunu tuttu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, kendisine daha önce 450 bin TL ödeme yapıldığı ancak kalan 550 bin TL’nin ödenmediği belirtilerek icra talebinde bulundu. Yapım şirketi ise ödemeyi yaptıklarını iddia ederek suçlamaları reddetmişti.

hulya-avsar-001.webp

TARAFLAR UZLAŞTI DAVADAN VAZGEÇİLDİ

Aylar süren hukuk mücadelesinde geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı. Hülya Avşar ve yapım şirketi uzlaşma sağladı.

Krizin tatlıya bağlanmasının ardından Avşar, alacak davasından feragat etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Magazin
Ayça Ayşin Turan'dan 700 bin liralık fotoğraf davası
Ayça Ayşin Turan'dan 700 bin liralık fotoğraf davası
Şener Şen 30 milyon liraya geri döndü
Şener Şen 30 milyon liraya geri döndü