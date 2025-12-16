Şener Şen 30 milyon liraya geri döndü

14 yıllık aranın ardından "Zengin Mutfağı" oyunuyla tiyatro sahnelerine dönüş yapan ve altı yıl boyunca kapalı gişe oynayan usta sanatçı Şener Şen, 10 Haziran’daki son temsilinin ardından sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Ancak Sabah yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre usta oyuncunun, yeniden kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Haziran ayında İbrahim Büyükak ile birlikte bir akaryakıt firmasının reklam yüzü olarak 20 milyon lira aldığı konuşulan Şener Şen, çıtayı daha da yukarı taşıdı.

Türkiye’nin büyük gıda markalarından biriyle el sıkışan usta oyuncu, bu yeni iş birliği için tam 30 milyon liralık dev bir sözleşmeye imza attı.

TİYATRO EKİBİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Şener Şen’in bu yeni projesinde tek başına olmayacağı öğrenildi. Seri olarak çekilecek reklam filmlerinde, usta oyuncuya tiyatro oyunundaki ekibi de eşlik edecek.

Kariyerini noktaladığını duyurmasına rağmen markaların peşinden koştuğu Şener Şen, önümüzdeki günlerde seti başlayacak olan reklam filmi serisiyle yeniden ekranlarda boy gösterecek.