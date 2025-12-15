Soruşturma açılan Jasmine için HBO'dan paylaşım

Yayınlanma:
HBO Max’in yeni dizisi “Jasmine”, “aile yapısını hedef aldığı ve genel ahlaka aykırı unsurlar içerdiği” gerekçesiyle RTÜK incelemesine alındı. Şirketin sosyal medya hesabından RTÜK'e göndermeli kısa bir video paylaşıldı.

15 Nisan 2025 tarihinde Türkiye’de yayın hayatına başlayan dijital platform HBO Max’in yeni dizisi 'Jasmine' hakkında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından inceleme başlatıldı.

Jasmine'nin sahnelerinin de sosyal medyada gündem olmasının üzerine HBO Max'ın sosyal medya hesabından da göndermeli bir paylaşım geldi.

"Admin paylaşılabilecek Jasmine sahnesi arıyor" yazılan paylaşıma 1 saniyelik hamburger yediği bölüm eklendi. Bölümün hemen arkasından jenerik eklendi. Paylaşım kullanıcılar tarafından da yoğun beğeni topladı.

jasmine-ekran-goruntusu.jpg

AİLE YAPISINI HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HBO Max’te yayımlanan “Jasmine” dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. RTÜK’ün X hesabından yapılan açıklamada, dizinin aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı unsurlar barındırdığı iddia edildi.

Açıklamada, dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, yayıncıların toplumsal sorumluluklarının arttığı vurgulandı. RTÜK, “Yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

RTÜK, aile yapısını zedeleyen, toplumsal değerleri hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden içeriklere yönelik incelemelerin titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

