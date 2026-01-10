Sosyetenin milyarder ismi pahalılığa "Korkunç" diyerek isyan etti: Şoförümden utanıyorum

Sosyetenin milyarder ismi pahalılığa "Korkunç" diyerek isyan etti: Şoförümden utanıyorum
Yayınlanma:
Sosyetenin ünlü ismi Ender Mermerci, pahalılığa isyan etti. Mermerci, alış veriş yaparken yanındaki şoföründen utandığını söyledi.

Sosyetenin ünlü ismi milyarder Ender Mermerci, hayat pahalılığa isyan etti.
Mermerci, Kendine Muhabir'e yaptığı açıklamayla gündem oldu.
Emeklilerin maaşının 20 bin lira olduğunun hatırlatılması üzerine Mermerci, şunları söyledi:

"KORKUNÇ! SANKİ FABRİKA İŞLETİYORUZ"

"İnanın çok çok üzgünüm. O bir kere korkunç bir şey. Ben bazen utanıyorum artık. Manavıma, kasabıma gidiyorum.

Uzman isim açıkladı: En düşük emekli aylığına 20 bin lira sınırı herkesi kapsamıyormuşUzman isim açıkladı: En düşük emekli aylığına 20 bin lira sınırı herkesi kapsamıyormuş

Ben severim kendi alışverişimi yapmayı. Yanımdaki şoförümden utanıyorum. Rakamlar korkunç. Benim evime gelen gaz, elektrik, su parasını size söylesem şaşarsınız. Söylemeyeceğim rakam vermeyeceğim. Korkunç. Sanki fabrika işletiyoruz. İnşallah güzel günler göreceğiz diyorum ama rakamlarda çok büyük farklar var. Benim de hakikaten bazen artık işin içinden çıkamadığım durumlar oluyor. Ben 20 bin lira ile geçinemem."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

