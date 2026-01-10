Sosyetenin milyarder ismi pahalılığa "Korkunç" diyerek isyan etti: Şoförümden utanıyorum

Sosyetenin ünlü ismi milyarder Ender Mermerci, hayat pahalılığa isyan etti.

Mermerci, Kendine Muhabir'e yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Emeklilerin maaşının 20 bin lira olduğunun hatırlatılması üzerine Mermerci, şunları söyledi:

"KORKUNÇ! SANKİ FABRİKA İŞLETİYORUZ"

"İnanın çok çok üzgünüm. O bir kere korkunç bir şey. Ben bazen utanıyorum artık. Manavıma, kasabıma gidiyorum.

Ben severim kendi alışverişimi yapmayı. Yanımdaki şoförümden utanıyorum. Rakamlar korkunç. Benim evime gelen gaz, elektrik, su parasını size söylesem şaşarsınız. Söylemeyeceğim rakam vermeyeceğim. Korkunç. Sanki fabrika işletiyoruz. İnşallah güzel günler göreceğiz diyorum ama rakamlarda çok büyük farklar var. Benim de hakikaten bazen artık işin içinden çıkamadığım durumlar oluyor. Ben 20 bin lira ile geçinemem."