AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının %18,48 oranında artırılarak 20.000 TL'ye yükseltileceğini açıkladı.

En düşük emekli aylığı belli oldu

Abdullah Güler'in basın toplantısıyla duyurduğu düzenleme, önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifiyle resmileşecek. Düzenleme ile 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı alanların sayısı 4.011.700'den 4.917.000 kişiye yükselecek.

Tablo şöyle olacak:

Maaş / Zam Türü Oran / Tutar Detaylar En Düşük Emekli Aylığı 20.000 TL Yeni taban fiyat. Toplam Zam Oranı %18,48 En düşük aylığa uygulanan toplam artış. Refah Payı İlavesi %6,29 Sadece en düşük aylığa eklenen fark. SSK ve Bağ-Kur Enflasyon Farkı %12,19 Diğer emekliler için geçerli olan temel oran. Memur Emekli Zammı %18,61 Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil. Mevcut Asgari Ücret 28.075 TL Karşılaştırma verisi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, Abdullah Güler’in "sosyal devlet ilkesi" vurgusuna karşı çıkarak şu önemli noktaları gündeme getirdi:

"DAHA FAZLA PRİM ÖDEYENİN SUÇU NEDİR?"

Refah Payı Adaletsizliği: En düşük emekli maaşına %6,29 ilave refah payı verilerek zam oranının %18,48'e çekilmesine rağmen, daha yüksek prim ödeyen ve daha fazla günle emekli olan kesimin %12,19 zamma mahkum edilmesi eleştirildi. Cenkci, "Yıllarca daha fazla prim ödeyenlerin suçu nedir?" sorusunu yöneltti.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı: 20.000 TL'lik rakamın kabul edilemez olduğunu belirten Cenkci; Türkiye'de açlık sınırının 30.000 TL, yoksulluk sınırının ise 90.000 TL civarında olduğunu hatırlatarak, maaşların asgari ücretin (28.075 TL) çok altında kaldığını vurguladı.

Özgür Erdursun'dan emekli aylığı yorumu: 'Kopukluğu gösteriyor'

Cenkci şöyle konuştu:

"Abdullah Güler yapmış olduğu açıklamada bir noktaya değindi; dedi ki: '16.881 TL emekli aylığı alan kişi sayısı 4.011.700 kişiydi, şimdi 20.000 TL'ye yükseltildiğinde bu kişi sayısı 4.917.000 kişiye çıkıyor'. Sayın Abdullah Güler, şimdi ben size şunu soruyorum: 20.000 TL emekli maaşı alacak kişi sayısı 4.917.000 kişi ise dul ve yetimlerin sayısı ne kadardır? Dul ve yetimler ne kadar maaş almaktadır?

"TÜRKİYE'DE KİMSE 20 BİN TL'Yİ ALMAYACAK"

Bakın Türkiye'de kimse en düşük emekli aylığı olacak olan 20.000 TL'yi almayacak. Dul ve yetimlerde bu oran daha düşüktür, bu maaş daha düşüktür. Ortalaması ise şudur: Dullarda ortalama 15.000 TL, yetimlerde ise ortalama 7-8 bin TL'dir. Şimdi Sayın Abdullah Güler, dul ve yetimlerin Türkiye'deki kişi sayısı nedir? Ortalama 4,5 milyondur. Şimdi bu 4,5 milyon kişi ne kadar maaş alacaktır? Bu 4 milyon kişinin alacağı maaş ne kadardır, lütfen bunu da kamuoyuyla paylaşın, kamuoyuna aktarınız.

65 YAŞ AYLIĞI SORUNU

Evet, bir yandan emekli aylıklarını, dul ve yetim aylıklarını konuşuyoruz, diğer tarafta da 65 yaş aylığı dediğimiz bir sistem var. Bugün hiçbir sosyal güvencesi olmayan, geliri olmayan yaşlılarımız, 65 yaş üstü insanlarımız ise 2026 yılında sadece ve sadece 6.393 TL ile geçinmek zorundadırlar, yaşamak zorundadırlar; yaşamak ve geçinmek zorunda bırakılmışlardır. Evet, bir de Türkiye'nin 65 yaş aylığı sorunsalı vardır."