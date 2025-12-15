Anne babası duyurdu: 45 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Avustralyalı ünlü oyuncu Rachael Carpani'den gelen acı haber, hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğdu. 2000'lerin hit dizisi McLeod’s Daughters’daki Jodi Fountain rolüyle hafızalara kazınan Carpani’nin, yaşamını yitirdiği açıklandı.

Oyuncunun anne ve babası Tony ve Gael Carpani, kızlarının ani vefatını sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla duyurdu. Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tony ve Gael Carpani, güzel kızları ve sevilen Avustralyalı aktris Rachael Carpani'nin, kronik bir hastalıkla uzun süren mücadelesinin ardından beklenmedik ama huzurlu bir şekilde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyurur."

Carpani’nin 7 Aralık sabahı erken saatlerde hayatını kaybettiği belirtildi. Aile, cenaze töreninin özel bir etkinlik olarak gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu çok zor zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz, başka bir açıklama yapılmayacaktır" dedi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLUYDU

Rachael Carpani, 2001-2009 yılları arasında rol aldığı McLeod’s Daughters dizisiyle büyük bir şöhret yakalamıştı. Bu performansı ona Avustralya'nın en prestijli televizyon ödülleri olan Logie Ödülleri'nde iki kez adaylık getirdi. 2007 yılında hem "En Popüler Kadın Oyuncu" dalında Gümüş Logie'ye hem de gecenin en büyük ödülü olan Altın Logie'ye aday gösterilmişti.

Son olarak Home and Away dizisinde Claudia Salini karakterine hayat veren oyuncu, The Very Excellent Mr Dundee ve Hating Alison Ashley gibi filmlerde de rol almıştı.

"VÜCUDUNUZU DİNLEYİN" UYARISI YAPMIŞTI

Ünlü oyuncu, 2021 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. İyileşme sürecinde hayranlarına uyarılarda bulunan Carpani, o dönem şu mesajı paylaşmıştı: