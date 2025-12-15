Türkiye Güllü'yü Amerika bu cinayeti konuşuyor: Ünlü çifti oğulları mı öldürdü?

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun, "Tuğyan, Güllü anneyi itti" şeklindeki ifadesi üzerine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Türkiye'de bu şok edici gelişme yaşanırken, ABD ise ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın ölümüyle çalkalandı. Los Angeles’taki evlerinde bıçaklanmış halde bulunan çiftin cansız bedenlerini, kızları Romy’nin bulduğu bildirildi.

People'da yer alan habere göre; cinayet olarak soruşturulan olayın arkasındaki isim ise ailenin içinden biri.

Dergiye konuşan kaynaklar, Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ı, oğulları Nick'in öldürdüğünü iddia etti.

"AÇIK BİR CİNAYET"

14 Aralık Pazar günü saat 15:30 sularında ortaya çıkan olayın ardından Los Angeles Polis Departmanı, dedektiflerin dosyayı "açık bir cinayet" olarak soruşturduğunu doğruladı.

Aile sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Michele ve Rob Reiner'ın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu ani kayıp bizi derinden sarstı" diyerek mahremiyet ricasında bulundu.