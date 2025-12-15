Bensu Soral o yoruma dayanamadı: Neler yaptığımızı bilsen...

Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından evinde yılbaşı ağacını süslediği bir videoyu paylaşarak geride kalan yıla dair bir değerlendirme yaptı.

"2025 zordu, çok yordu.. Kayıplarımız oldu, hastalıklar oldu, ağladık" sözleriyle başlayan Soral, mesajını "Umarım 2026 hepimizin yaralarını sarar" temennisiyle bitirdi.

"HEPİNİZ SAHTESİNİZ" TEPKİSİ

Ancak Soral'ın bu dilek paylaşımı, bir takipçisinin sert tepkisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncuyu toplumsal olaylara duyarsız kalmakla suçlayan takipçisi şu yorumu yaptı:

"O kadar şehit oldu paylaşmadınız, o kadar çocuk öldü paylaşmadınız... Paylaştığınız şey popüler kültür saçmalığının bir parçası olan yılbaşı ağacı. Bahsettiğim ne kadar ünlü varsa hepiniz sahtesiniz. Samimi değilsiniz, bir de bir sürü açıklama yazmışsınız sanki acılar çok umurunuzdaymış gibi... Size zaten diyecek söz bulamıyorum."

Rober Hatemo isyan etti: Verseler de almam

"GÖZYAŞI DÖKTÜM VE HATTA ELİMDEN GELEN YARDIMI YAPTIM"

Bu eleştiri karşısında sessizliğini bozan Bensu Soral, takipçisine uzun bir yanıt vererek isyan etti. Soral, cevabında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saydıklarının hiçbirini yapmak zorunda değilim, değiliz, önce bunu bil ama bilmeden konuşuyorsun bari öğren; hepsi için paylaşım yaptım, gözyaşı döktüm ve hatta elimden gelen yardımı yaptım. Gerçekte neler yaptığımızı bilsen, belki dışarıdan bu yazdıklarının ne kadar komik ve üzücü göründüğünü görebilirdin."

"LÜTFEN ENERJİNİ KENDİNE VE SEVDİKLERİNE HARCA"

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen ve senin gibi herkesin paylaşımının altına sadece olumsuz yorum yazarak gününü geçiren insanlar için üzülüyorum. Maalesef sevgisiz büyüyen çocukların kalabalık olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hayat çok kısa, lütfen enerjini kendine ve sevdiklerine harca."

Miss Turkey finalistleri belli oldu

Bensu Soral, yaşanan bu diyaloğun ekran görüntüsünü hikayesinde de paylaşarak, "Dilerim sevginin ne kadar büyük bir güç olduğunu bir gün fark edersiniz" notunu düştü.