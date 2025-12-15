Miss Turkey finalistleri belli oldu

Yayınlanma:
Miss Turkey’in 43’üncüsü için jüri karşısına çıkan 130 aday arasından seçilen 20 finalist belli oldu.

Miss Turkey'in 43'üncüsü için geri sayım başladı. Yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak hayallerine bir adım daha yaklaşan 20 finalist, jüri oylarıyla belirlendi.

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu başkanlığında toplanan jüri heyetinde; 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya yer aldı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen ön elemelerde, toplam 130 genç kız jüri karşısına çıktı. Adaylar arasından seçilen 20 isim final biletini aldı.

BÜYÜK FİNAL 19 ARALIK’TA

Elemeyi geçen 20 finalist, 19 Aralık’ta düzenlenecek final gecesine hazırlanmak üzere yoğun bir kampa girdi. Final gecesinde ilk üçe girmeyi başaran güzeller, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

İŞTE 43. MISS TURKEY FİNALİSTLERİ

Yarışmada boy gösterecek 20 finalistin listesi şöyle:

1- İlayda Güvenç
Boy: 1.82 | Yaş: 22 | Ankara MBA Koleji Mezunu

layda-guvenc-001.webp

2- Hülya Fazla
Boy: 1.80 | Yaş: 24 | Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Mezunu

693f8e60992361ecfdf2bd69.webp

3- Sude Çetinkaya
Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Öğrencisi

sd.webp

4- Yasemin Arık
Boy: 1.80 | Yaş: 23 | İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğrencisi

693f8e60992361ecfdf2bd67.webp

5- Arya Bozabalı
Boy: 1.77 | Yaş: 25 | Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Mezunu

693f8e66992361ecfdf2bd73.webp

6- Naz Şimşek
Boy: 1.78 | Yaş: 19 | İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Mezunu

693f8e63992361ecfdf2bd6d.webp

7- Başak Kaya
Boy: 1.76 | Yaş: 26 | Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Mezunu

693f8e64992361ecfdf2bd6f.webp

8- Begüm Nil Kutluay
Boy: 1.76 | Yaş: 27 | Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Mezunu

693f8e66992361ecfdf2bd71.webp

9- Mukadder Albaz
Boy: 1.75 | Yaş: 25 | Vizja University Psikoloji Mezunu

693f8e66992361ecfdf2bd79.webp

10- Irmak Elmacı
Boy: 1.75 | Yaş: 21 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Öğrencisi

693f8e66992361ecfdf2bd7b.webp

11- Sıla Çetin
Boy: 1.73 | Yaş: 19 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrencisi

693f8e66992361ecfdf2bd77.webp

12- Irmak Dokuzluoğlu
Boy: 1.75 | Yaş: 20 | Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğrencisi

693f8e66992361ecfdf2bd75.webp

13- Yasemin Serpil
Boy: 1.72 | Yaş: 22 | Essec Business School İşletme Öğrencisi (Başarı Burslu)

693f8e67992361ecfdf2bd7f.webp

14- Zeynep Arslan
Boy: 1.77 | Yaş: 21 | İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Öğrencisi

693f8e66992361ecfdf2bd7d.webp

15- Ayşenur Büşra Selvitop
Boy: 1.80 | Yaş: 28 | Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yüksekokulu Mezunu

693f8e67992361ecfdf2bd83.webp

16- Didar Azra Nur
Boy: 1.76 | Yaş: 20 | Bilgi Üniversitesi Genetik Öğrencisi

693f8e67992361ecfdf2bd85.webp

17- İlayda Pulat
Boy: 1.78 | Yaş: 23 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Mezunu

693f9044992361ecfdf2bd95.webp

18- Merve Sude Ötkün
Boy: 1.80 | Yaş: 25 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi

693f9044992361ecfdf2bd96.webp

19- Azra Başak Aslan
Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Nişantaşı Üniversitesi Mimari Restorasyon Öğrencisi

693f8e67992361ecfdf2bd81.webp

20- Sıla Saraydemir
Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Öğrencisi

693f8e67992361ecfdf2bd87.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

