Miss Turkey finalistleri belli oldu

Miss Turkey'in 43'üncüsü için geri sayım başladı. Yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak hayallerine bir adım daha yaklaşan 20 finalist, jüri oylarıyla belirlendi.

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu başkanlığında toplanan jüri heyetinde; 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya yer aldı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen ön elemelerde, toplam 130 genç kız jüri karşısına çıktı. Adaylar arasından seçilen 20 isim final biletini aldı.

BÜYÜK FİNAL 19 ARALIK’TA

Elemeyi geçen 20 finalist, 19 Aralık’ta düzenlenecek final gecesine hazırlanmak üzere yoğun bir kampa girdi. Final gecesinde ilk üçe girmeyi başaran güzeller, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

İŞTE 43. MISS TURKEY FİNALİSTLERİ

Yarışmada boy gösterecek 20 finalistin listesi şöyle:

1- İlayda Güvenç

Boy: 1.82 | Yaş: 22 | Ankara MBA Koleji Mezunu

2- Hülya Fazla

Boy: 1.80 | Yaş: 24 | Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Mezunu

3- Sude Çetinkaya

Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Öğrencisi

4- Yasemin Arık

Boy: 1.80 | Yaş: 23 | İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğrencisi

5- Arya Bozabalı

Boy: 1.77 | Yaş: 25 | Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Mezunu

6- Naz Şimşek

Boy: 1.78 | Yaş: 19 | İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Mezunu

7- Başak Kaya

Boy: 1.76 | Yaş: 26 | Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Mezunu

8- Begüm Nil Kutluay

Boy: 1.76 | Yaş: 27 | Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Mezunu

9- Mukadder Albaz

Boy: 1.75 | Yaş: 25 | Vizja University Psikoloji Mezunu

10- Irmak Elmacı

Boy: 1.75 | Yaş: 21 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Öğrencisi

11- Sıla Çetin

Boy: 1.73 | Yaş: 19 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrencisi

12- Irmak Dokuzluoğlu

Boy: 1.75 | Yaş: 20 | Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğrencisi

13- Yasemin Serpil

Boy: 1.72 | Yaş: 22 | Essec Business School İşletme Öğrencisi (Başarı Burslu)

14- Zeynep Arslan

Boy: 1.77 | Yaş: 21 | İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Öğrencisi

15- Ayşenur Büşra Selvitop

Boy: 1.80 | Yaş: 28 | Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yüksekokulu Mezunu

16- Didar Azra Nur

Boy: 1.76 | Yaş: 20 | Bilgi Üniversitesi Genetik Öğrencisi

17- İlayda Pulat

Boy: 1.78 | Yaş: 23 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Mezunu

18- Merve Sude Ötkün

Boy: 1.80 | Yaş: 25 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi

19- Azra Başak Aslan

Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Nişantaşı Üniversitesi Mimari Restorasyon Öğrencisi

20- Sıla Saraydemir

Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Öğrencisi