Miss Turkey finalistleri belli oldu
Miss Turkey'in 43'üncüsü için geri sayım başladı. Yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak hayallerine bir adım daha yaklaşan 20 finalist, jüri oylarıyla belirlendi.
Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu başkanlığında toplanan jüri heyetinde; 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya yer aldı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen ön elemelerde, toplam 130 genç kız jüri karşısına çıktı. Adaylar arasından seçilen 20 isim final biletini aldı.
BÜYÜK FİNAL 19 ARALIK’TA
Elemeyi geçen 20 finalist, 19 Aralık’ta düzenlenecek final gecesine hazırlanmak üzere yoğun bir kampa girdi. Final gecesinde ilk üçe girmeyi başaran güzeller, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.
İŞTE 43. MISS TURKEY FİNALİSTLERİ
Yarışmada boy gösterecek 20 finalistin listesi şöyle:
1- İlayda Güvenç
Boy: 1.82 | Yaş: 22 | Ankara MBA Koleji Mezunu
2- Hülya Fazla
Boy: 1.80 | Yaş: 24 | Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Mezunu
3- Sude Çetinkaya
Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Öğrencisi
4- Yasemin Arık
Boy: 1.80 | Yaş: 23 | İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğrencisi
5- Arya Bozabalı
Boy: 1.77 | Yaş: 25 | Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Mezunu
6- Naz Şimşek
Boy: 1.78 | Yaş: 19 | İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Mezunu
7- Başak Kaya
Boy: 1.76 | Yaş: 26 | Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Mezunu
8- Begüm Nil Kutluay
Boy: 1.76 | Yaş: 27 | Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Mezunu
9- Mukadder Albaz
Boy: 1.75 | Yaş: 25 | Vizja University Psikoloji Mezunu
10- Irmak Elmacı
Boy: 1.75 | Yaş: 21 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Öğrencisi
11- Sıla Çetin
Boy: 1.73 | Yaş: 19 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrencisi
12- Irmak Dokuzluoğlu
Boy: 1.75 | Yaş: 20 | Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğrencisi
13- Yasemin Serpil
Boy: 1.72 | Yaş: 22 | Essec Business School İşletme Öğrencisi (Başarı Burslu)
14- Zeynep Arslan
Boy: 1.77 | Yaş: 21 | İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Öğrencisi
15- Ayşenur Büşra Selvitop
Boy: 1.80 | Yaş: 28 | Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yüksekokulu Mezunu
16- Didar Azra Nur
Boy: 1.76 | Yaş: 20 | Bilgi Üniversitesi Genetik Öğrencisi
17- İlayda Pulat
Boy: 1.78 | Yaş: 23 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Mezunu
18- Merve Sude Ötkün
Boy: 1.80 | Yaş: 25 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi
19- Azra Başak Aslan
Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Nişantaşı Üniversitesi Mimari Restorasyon Öğrencisi
20- Sıla Saraydemir
Boy: 1.80 | Yaş: 22 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Öğrencisi