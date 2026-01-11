Empire State onun için renk değiştirdi: Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Grateful Dead’in efsane gitaristi ve kurucu ortağı Bob Weir, kanser ve akciğer sorunlarıyla verdiği mücadelenin ardından 78 yaşında hayatını kaybetti. Rock dünyasını yasa boğan veda sonrası New York’taki Empire State Binası, ünlü müzisyenin anısına özel renklerle aydınlatıldı.

Rock müziğinin efsanelerinden biri olarak kabul edilen, Grateful Dead grubunun kurucusu ve gitaristi Bob Weir, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının ölümünün ardından New York’un simge yapısı Empire State Binası da efsane ismi unutmadı.

Weir’ın anısına, New York’un ikonik binası Empire State, Grateful Dead grubuyla özdeşleşen renklerle ışıklandırıldı.

"BURADA FİNAL PERDESİ YOK"

Weir’ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, sanatçının kanser ve akciğer sorunlarıyla verdiği mücadelenin ardından sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Burada final perdesi yok, gerçekten yok. Sadece birinin yeniden yola çıkış hissi var" ifadeleri kullanıldı.

Ailesi, Weir’ın her zaman "300 yıllık bir miras" bırakmaktan bahsettiğini ve şarkılarının gelecek nesillerde yaşamaya devam etmesini arzuladığını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

