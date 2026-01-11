Mehmet Ali Erbil 15 yıllık can dostunu kaybetti

Mehmet Ali Erbil 15 yıllık can dostunu kaybetti
Yayınlanma:
Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla, 15 yıldır yanından ayırmadığı can dostu köpeği Köpük’ün vefat ettiğini duyurdu.

Mehmet Ali Erbil, 15 yıldır yanında olan köpeği Köpük’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Köpük'üm melek oldu" ifadesini kullandı.

Daha önceki yıllarda verdiği bir röportajda 15 yıldır yanında olan Köpük ile ilgili konuşan ünlü şovmen, köpeğiyle olan bağını, "Ölecek diye her gün ağlıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

mehmet-ali-erbil-kopek.webp

Bülent Ersoy kameramana ateş püskürdü: Çekil be!Bülent Ersoy kameramana ateş püskürdü

BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ

Özel hayatıyla sık sık magazin haberlerine konu olan Mehmet Ali Erbil, son dönemde eşi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti.

Haklarında sık sık boşanma iddiaları çıkan çift, kısa bir süre önce yaptıkları açıklamayla bu karardan vazgeçtiklerini ve evliliklerine devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

mehmet-ali-erbil-gulseren-ceylan.webp

Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımdaFatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Magazin
Sibel Taşçıoğlu ayrılık sürecini ilk kez anlattı: Bir hafta önce öğrenmiş!
Sibel Taşçıoğlu ayrılık sürecini ilk kez anlattı: Bir hafta önce öğrenmiş!
Empire State onun için renk değiştirdi: Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
Empire State onun için renk değiştirdi: Ünlü müzisyen hayatını kaybetti