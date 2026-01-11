Mehmet Ali Erbil 15 yıllık can dostunu kaybetti

Mehmet Ali Erbil, 15 yıldır yanında olan köpeği Köpük’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Köpük'üm melek oldu" ifadesini kullandı.

Daha önceki yıllarda verdiği bir röportajda 15 yıldır yanında olan Köpük ile ilgili konuşan ünlü şovmen, köpeğiyle olan bağını, "Ölecek diye her gün ağlıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ

Özel hayatıyla sık sık magazin haberlerine konu olan Mehmet Ali Erbil, son dönemde eşi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti.

Haklarında sık sık boşanma iddiaları çıkan çift, kısa bir süre önce yaptıkları açıklamayla bu karardan vazgeçtiklerini ve evliliklerine devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

