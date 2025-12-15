Rober Hatemo isyan etti: Verseler de almam

Rober Hatemo isyan etti: Verseler de almam
Yayınlanma:
Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Rober Hatemo, bugüne kadar hiçbir ödüle layık görülmediğini ve sektörde görmezden gelindiğini söyledi.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Rober Hatemo, Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” adlı programa konuk oldu.

Programda kariyeri ve yaşadığı zorluklarla ilgili itiraflarda bulunan ünlü şarkıcı, müzik sektörüne ve ödül törenlerine karşı duyduğu kırgınlığı sert sözlerle dile getirdi.

rober-hatemo-odul.webp

Kariyeri boyunca hiçbir ödüle layık görülmediğini belirten Hatemo, şu ifadeleri kullandı:

"Bana bir tane ödül vermediler. Gidiyorsun, izliyorsun, geliyorsun. Artık aday da yapmıyorlar. Zaten verseler de almam."

rober-hatemo.webp

"BANA HEP YOKMUŞUM GİBİ DAVRANDILAR"

Ünlü şarkıcının isyanı sadece ödül törenleriyle sınırlı kalmadı. Yıllardır medyada kendisine uygulandığını iddia ettiği baskıyı da dile getiren şarkıcı, sektördeki adaletsizliğe dikkat çekti.

Hatemo, "Televizyonculukta hep çifte standart var. Bana hep yokmuşum gibi davrandılar" sözleriyle sektörü eleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

