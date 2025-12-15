The Wolf of Wall Street'in yönetmeni ölü bulundu! Bir aile üyesi sorguya alındı

Dünyaca ünlü ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini belirtti.

Yetkililer, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu açıkladı. Ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti.

CİNAYET OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Ünlü yönetmen Rob Reiner, The Wolf of Wall Street ve When Harry Met Sally gibi filmleriyle tanınıyordu.