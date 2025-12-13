Pulp Fiction'ın sapık karakteri ile tanınmıştı! Evinde ölü bulundu

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminde canlandırdığı Zed karakteriyle tanınan oyuncu Peter Greene, New York’ta yaşadığı dairede ölü bulundu. 60 yaşındaki Greene’in cansız bedeni evinde bulundu.

Greene’in menajeri ve yakın arkadaşı Gregg Edwards, ölüm haberini doğruladı.

SAPIK ZED İLE TANINDI

Peter Greene, 1990’ların ortasına kadar oyunculukla ilgilenmiyordu. İlk çıkışını Pulp Fiction filminde yaptı. Filmdeki insanları tutsak edip işkence ve cinsel istismarda bulunan Zed karakteri ile tanınıyordu.

Greene ardından Maske filmindeki Dorian Tyrell, Clean, Shaven filmindeki şizofrenik Peter Winter ve Olağan Şüphelilerdeki Redfoot rolleriyle tanındı.

Gregg Edwards’ın verdiği bilgiye göre Greene, 2026 yılının ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte “Mascots” adlı yeni bir projeye başlamaya hazırlanıyordu. Ancak bu proje hayata geçmeden önce yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.