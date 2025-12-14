Ünlü şarkıcı 197 milyon dolar dağıttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Eras Tour turnesi kapsamında yüzlerce çalışanına toplam 197 milyon dolar dağıttı.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, rekorlar kıran Eras Tour turnesi kapsamında ekibine yaptığı dev jestle adından söz ettirdi.

1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip olan Swift, turne çalışanlarına toplamda 197 milyon dolar dağıttı.

Sosyal medyada viral olan videoda, Swift'in tüm ekibe bonuslarını içeren zarflar dağıttığı anlar dikkat çekti.

Ekip arkadaşlarına seslenen ünlü şarkıcı, "Hepinizin kartında aynı mesaj var. Açmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Zarfların açılmasıyla birlikte salonda büyük bir coşku yaşandı.

TIR ŞOFÖRÜNDEN DANSÇISINA KADAR

Taylor Swift, iki yıl süren Eras Tour boyunca ekibine yaptığı toplam 197 milyon dolarlık ödemeyle rekor kırdı. Bu büyük jestten turnede görev alan tüm departmanlar faydalandı.

Bonus verilen geniş ekipte; tır şoförleri, catering çalışanları, enstrüman teknisyenleri, merch (ürün satış) ekibi, ışık ve ses teknisyenleri ile prodüksiyon çalışanları yer aldı. Ayrıca asistanlar, marangozlar, dansçılar, müzisyenler, güvenlik görevlileri, koreograflar, piroteknik ve rigging ekipleri, saç-makyaj ve kostüm ekipleri, fizyoterapistler ile video ekibi de bu dev ödüllendirmeden payını aldı.

