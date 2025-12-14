Ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu: Bir an önce anne olmak istiyorum

Ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu: Bir an önce anne olmak istiyorum
Yayınlanma:
Anne olmak istediğini açıklayan ünlü oyuncu Seda Türkmen, yumurtalarını dondurma kararı aldığını söyledi.

Geçtiğimiz eylül ayında, merhume yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Seda Türkmen, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"KADINLAR BU KONUDA KONUŞMAYA ÇEKİNİYOR"

"Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Seda Türkmen, anne olmak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz anne olmadım ama anne olmayı çok istiyorum. 38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35- 37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor.

"ÇOK DÜŞÜK OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİMDE PANİĞE KAPILDIM"

"Ben hep anne olmak istedim ama bir türlü olamadım bir şeyi çok istersen olamıyormuş. Bir gün bir gittim AMH hormonumun çok düşük olduğunu öğrendiğimde paniğe kapıldım. Kadın olarak kendimi eksik hissettim. Bunu öğrenen insanlar, 'Ay daha çok gençsin’ gibi söylemleri oluyor. Hiçbir şey için erken ya da geç değil."

