Ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu: Bir an önce anne olmak istiyorum

Geçtiğimiz eylül ayında, merhume yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Seda Türkmen, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Güllü'nün yeni ses kaydı ortaya çıktı: Mezarıma gelir ağlarsın

"KADINLAR BU KONUDA KONUŞMAYA ÇEKİNİYOR"

"Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Seda Türkmen, anne olmak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz anne olmadım ama anne olmayı çok istiyorum. 38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35- 37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor.

Pulp Fiction'ın sapık karakteri ile tanınmıştı! Evinde ölü bulundu

"ÇOK DÜŞÜK OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİMDE PANİĞE KAPILDIM"